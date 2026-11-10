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वृंदावन में विदेशी नागरिक का रशियन बिल्डिंग में मिला शव, बंद फ्लैट से बदबू आने पर खुला मामला

रशियन बिल्डिंग में मिला विदेशी नागरिक का शव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : वृंदावन के रमणरेती पुलिस चौकी क्षेत्र के रशियन बिल्डिंग में विदेशी नागरिक की मौत होने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि मृतक विदेशी नागरिक करीब दो वर्ष से वृंदावन के रशियन बिल्डिंग में रह रहा था.

अमेरिका महाद्वीप के कोस्टा रिका के रहने वाले गेरार्डो एनरिक (60) पिछले दो वर्ष से वृंदावन में रहकर मंदिरों में सत्संग, भजन, पूजा-पाठ करते थे. सोमवार की शाम को रशियन बिल्डिंग में आवासीय फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो जमीन पर गेरार्डो एनरिक का शव पड़ा हुआ था.