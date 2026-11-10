वृंदावन में विदेशी नागरिक का रशियन बिल्डिंग में मिला शव, बंद फ्लैट से बदबू आने पर खुला मामला
अमेरिका महाद्वीप के कोस्टा रिका के रहने वाले गेरार्डो एनरिक (60) पिछले दो वर्ष से वृंदावन में रह रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 3:59 PM IST
मथुरा : वृंदावन के रमणरेती पुलिस चौकी क्षेत्र के रशियन बिल्डिंग में विदेशी नागरिक की मौत होने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि मृतक विदेशी नागरिक करीब दो वर्ष से वृंदावन के रशियन बिल्डिंग में रह रहा था.
अमेरिका महाद्वीप के कोस्टा रिका के रहने वाले गेरार्डो एनरिक (60) पिछले दो वर्ष से वृंदावन में रहकर मंदिरों में सत्संग, भजन, पूजा-पाठ करते थे. सोमवार की शाम को रशियन बिल्डिंग में आवासीय फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो जमीन पर गेरार्डो एनरिक का शव पड़ा हुआ था.
आशंका जताई जा रही है कि विदेशी नागरिक की मौत पिछले तीन दिन पूर्व हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और परिजनों को सूचना भेजी गई है. सीओ सदर संदीप कुमार सिंह ने बताया, वृंदावन क्षेत्र की रमन रेती पुलिस चौकी के पास रशियन बिल्डिंग में 60 वर्षीय गेरार्डो एनरिक का शव उनके आवासीय फ्लैट में मिला है. आसपास के फ्लैटों में बदबू आने के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. कमरा अंदर बंद था. पुलिस गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई.
विदेशी नागरिक गेरार्डो एनरिक का शव जमीन पर पड़ा था. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, मृतक के परिजनों को सूचना भेज दी गई है. मामले की जांच की जा रही है.
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