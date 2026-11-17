ग्रेटर नोएडा के जारचा थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर का बाथरूम में मिला शव, पुलिस विभाग में शोक का माहौल
महिला सब इंस्पेक्टर की अचानक हुई मौत से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है.
Published : November 17, 2026 at 1:03 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जब थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर रश्मि गौतम का शव उनके आवासीय कमरे के बाथरूम में मिला. वह 2023 बैच की उपनिरीक्षक थीं और मूल रूप से कानपुर नगर की रहने वाली थीं. प्रथम दृष्टया उनकी मौत हृदयाघात (हार्ट अटैक) के कारण होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि महिला उपनिरीक्षक रश्मि गौतम के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह फोन नहीं उठा रही हैं. परिजनों की सूचना पर पुलिसकर्मी उनके आवास पर पहुंचे. वहां काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. कमरे की तलाशी लेने पर रश्मि गौतम बाथरूम में मृत अवस्था में मिलीं.
सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया गया. प्रारंभिक जांच में उनके शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं. डीसीपी के मुताबिक, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी मृत्यु रात के समय हृदयाघात के कारण हुई है.
पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. महिला सब इंस्पेक्टर की अचानक हुई मौत से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है.
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