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ग्रेटर नोएडा के जारचा थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर का बाथरूम में मिला शव, पुलिस विभाग में शोक का माहौल

नोएडा में महिला सब इंस्पेक्टर की मौत ( File Photo )

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जब थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर रश्मि गौतम का शव उनके आवासीय कमरे के बाथरूम में मिला. वह 2023 बैच की उपनिरीक्षक थीं और मूल रूप से कानपुर नगर की रहने वाली थीं. प्रथम दृष्टया उनकी मौत हृदयाघात (हार्ट अटैक) के कारण होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.