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प्रतापगढ़: छोटीसादड़ी पुलिस क्वार्टर में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, परिवार ने उठाए सवाल

मौके पर पहुंचे एसपी और अन्य अधिकारी ( ETV Bharat Pratapgarh )

प्रतापगढ़: जिले के छोटीसादड़ी थाना परिसर स्थित पुलिस क्वार्टर में महिला कांस्टेबल सोम कुंवर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य स्वयं मौके पर पहुंचे. महिला कांस्टेबल वरमंडल क्षेत्र की निवासी बताई जा रही हैं. ईद पर्व को लेकर उन्हें सुबह पहरे की ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं. कई बार फोन करने पर भी संपर्क नहीं हो सका. कमरे में मिला शव: एसपी बी. आदित्य ने बताया कि जब महिला कांस्टेबल को कई बार कॉल करने के बाद संपर्क नहीं हो पाया तो थाना क्वार्टर पहुंचकर देखा गया तो महिला मृत अवस्था में मिलीं. घटना के बाद थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई. एसपी बी. आदित्य, उपखंड अधिकारी, छोटीसादड़ी सीओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम और एमओबी टीम को बुलाया गया. आसपास के थानों की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं. इसे भी पढ़ें- कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, परिजनों का ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप