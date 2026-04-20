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5 दिन से लापता स्कूल ड्राइवर का शव गंगनहर में मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

हरिद्वार: शहर से 5 दिन से लापता एक निजी स्कूल के वाहन चालक का शव गंगनहर से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. 5 दिन से लापता ड्राइवर के शव का परीक्षण करने पर पता चला कि उसके एक हाथ में अंदरूनी चोट है. इस कारण उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

15 अप्रैल को लापता हुआ था स्कूल का ड्राइवर: जानकारी के अनुसार हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सीतापुर निवासी 45 वर्षीय रवि चौहान एक निजी स्कूल में वाहन चलाता था. बीती 15 अप्रैल को रवि संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक लापता हो गया था. परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की और जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो अगले ही दिन उनकी पत्नी दिव्या चौहान ने ज्वालापुर कोतवाली पहुंचकर रवि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

गंगनहर में मिला चालक का शव: रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार उनकी रवि की तलाश में जुटी थी. पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था. रविवार को जटवाड़ा पुल से आगे रेगुलेटर के पास गंगनहर में एक शव उतराता दिखाई दिया. शव मिलने की सूचना पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इस बीच मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई. कड़ी मशक्कत के बाद शव को गंगनहर से बाहर निकाला गया. पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए. मृतक की शिनाख्त रवि चौहान के रूप में हुई. रवि 15 अप्रैल से लापता चल रहा था. ज्वालापुर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज थी.