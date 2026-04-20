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5 दिन से लापता स्कूल ड्राइवर का शव गंगनहर में मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

हरिद्वार के एक निजी स्कूल का ड्राइवर रवि चौहान 15 अप्रैल को अचानक लापता हो गया था, पुलिस ने गंगनहर से शव बरामद किया

MISSING DRIVER BODY FOUND IN GANGA
लापता ड्राइवर का शव मिला (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 20, 2026 at 10:38 AM IST

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हरिद्वार: शहर से 5 दिन से लापता एक निजी स्कूल के वाहन चालक का शव गंगनहर से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. 5 दिन से लापता ड्राइवर के शव का परीक्षण करने पर पता चला कि उसके एक हाथ में अंदरूनी चोट है. इस कारण उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

15 अप्रैल को लापता हुआ था स्कूल का ड्राइवर: जानकारी के अनुसार हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सीतापुर निवासी 45 वर्षीय रवि चौहान एक निजी स्कूल में वाहन चलाता था. बीती 15 अप्रैल को रवि संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक लापता हो गया था. परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की और जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो अगले ही दिन उनकी पत्नी दिव्या चौहान ने ज्वालापुर कोतवाली पहुंचकर रवि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

गंगनहर में मिला चालक का शव: रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार उनकी रवि की तलाश में जुटी थी. पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था. रविवार को जटवाड़ा पुल से आगे रेगुलेटर के पास गंगनहर में एक शव उतराता दिखाई दिया. शव मिलने की सूचना पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इस बीच मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई. कड़ी मशक्कत के बाद शव को गंगनहर से बाहर निकाला गया. पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए. मृतक की शिनाख्त रवि चौहान के रूप में हुई. रवि 15 अप्रैल से लापता चल रहा था. ज्वालापुर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज थी.

पुलिस कर रही हर एंगल से जांच: पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं प्रारंभिक जांच में शव का एक हाथ मुड़ा हुआ मिला, जिससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं. वहीं, ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि-

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है.
-चंद्रभान सिंह, कोतवाली प्रभारी, ज्वालापुर-

प्रेमनगर घाट पर डूबे युवक की तलाश जारी: वहीं तीन दिन पहले हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पर दोस्तों के साथ नहाने आए नैनीताल का एक युवक गंगा में डूबकर लापता हो गया था. युवक की अभी तक खोजबीन नहीं हो पाई है. परिजन हरिद्वार पहुंचे हैं. गंगा के जलस्तर को भी कम कराया गया है. जल पुलिस के जवान लगातार युवक की खोजबीन के लिए गंगा में सर्च अभियान चला रहे हैं.

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स्कूल ड्राइवर का शव
गंगनहर में स्कूल ड्राइवर का शव मिला
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