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बदरीनाथ धाम के दर्शन कर लौटे यूपी के श्रद्धालु का हरिद्वार के होटल में मिला शव, पुलिस को है ये आशंका

राजेश कुमार नाम का शख्स 28 सितंबर को बदरीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हरिद्वार लौटा था और यहां होटल में ठहरा था

HARIDWAR MAN COMMITS SUICIDE
हरिद्वार के होटल में सुसाइड (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
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हरिद्वार: बदरीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हरिद्वार पहुंचे एक व्यक्ति का रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में गृह क्लेश के चलते आत्मघाती कदम उठाए जाने की बात सामने आ रही है. पुलिस को आशंका है कि इसी कारण शख्स ने आत्महत्या की होगी.

हरिद्वार के होटल में यूपी के श्रद्धालु ने की आत्महत्या: पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी 48 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह 28 सितंबर को बदरीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हरिद्वार पहुंचा था. हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के पास एक निजी होटल में ठहरा हुआ था. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि होटल के कमरे में उसने आत्महत्या कर ली.

होटल स्टाफ ने देखा सबसे पहले शव: बीती रात को जब होटल कर्मी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो, दरवाजा अंदर से बंद था. अन्य स्टाफ ने दरवाजा तोड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाकर शव को नीचे उतारा. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में गृह क्लेश को आत्महत्या की वजह बताया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस का बयान: नगर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने बताया कि-

सूचना मिलते ही पुलिस होटल में पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा गया. शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. राजेश के परिजनों को सूचना दे दी गई है. प्रारंभिक जांच में गृह क्लेश की बात सामने आ रही है.
-कुंदन सिंह राणा, प्रभारी इंस्पेक्टर, नगर कोतवाली, हरिद्वार-

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा मौत का कारण: प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजनों से पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा.
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