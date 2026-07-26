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श्रावस्ती में पानी भरे गड्ढे में मिला बच्चे का शव; स्कूल से लौटने के बाद हुआ था लापता, परिजन कर रहे थे तलाश

श्रावस्ती : गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम रानीपुर काजी के मजरा शिवबालक पुरवा में शनिवार को नौ वर्षीय छात्र का शव पानी से भरे गहरे गड्ढे में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. स्कूल से घर लौटने के बाद अचानक लापता हुए मासूम की तलाश में जुटे परिजनों को देर रात उसका शव मिलने पर कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच सभी पहलुओं से शुरू कर दी है.

परिजनों के मुताबिक, अश्वनी कुमार पाठक (9) एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार का छात्र था. शनिवार दोपहर स्कूल से घर लौटने के बाद वह खेलने के लिए निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आया. परिजनों ने आस-पास काफी तलाश की, मगर उसका कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद गिलौला थाने में सूचना देकर बच्चे की तलाश की गुहार लगाई गई.



पुलिस ने गुमशुदगी दर्जकर खोजबीन शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि बच्चे को आखिरी बार गिलौला कस्बे के दो बच्चों के साथ देखा गया था. यह भी जानकारी सामने आई कि वह नहाने गया था. इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने तलाश अभियान तेज किया.



शनिवार रात करीब आठ बजे पुलिस ने नवनिर्मित बाईपास के पास सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में भरे पानी से बच्चे का शव बरामद किया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिनगा भेज दिया.