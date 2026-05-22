मेधावी छात्र की लाश: मां बोली -"मेरा बेटा टॉपर था...वो डूब नहीं सकता"
अंश अपने पांच दोस्तों के साथ वॉटर पार्क घूमने के लिए निकला था. उसकी लाश गोर्रा नदी में मिली. उसके कपड़े मिट्टी में दबे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 4:47 PM IST
गोरखपुर: झंगहा थाना क्षेत्र के गौरी घाट के पास चकदेईया गांव के समीप गोर्रा नदी में नहाने के दौरान 11वीं के छात्र की डूबने से मौत हो गई है. छात्र गुरुवार को अपने पांच मित्रों के साथ दोपहर को वाटर पार्क घूमने के लिए निकला था, लेकिन शाम होते-होते घर वालों को सूचना मिली अंश नहाने के दौरान नदी में डूब गया है, सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया और गांव में हड़कंप मच गया.
परिजनों नें पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस एनडीआरएफ की मदद से सर्च अभियान शुरू किया. शुक्रवार दोपहर बाद अंश का शव नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
वहीं अंश की मां ने कहा कि उनका बेटा क्लास टॉपर था. उसके दोस्त उससे जलते थे.
रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के सेमरा देवी प्रसाद उर्फ कठउर निवासी रामप्रवेश मौर्या का पुत्र अंश मौर्या वर्तमान में परिवार के साथ झंगहा थाना क्षेत्र के रामपुर चौराहे पर किराये के मकान में रहता था. वह आदित्य पब्लिक स्कूल में कक्षा 11वीं का छात्र था. अंश दो भाइयों में बड़ा था. उसका छोटा भाई आठ वर्ष का है. पिता लुधियाना में ठेकेदारी करते हैं.
परिजनों के अनुसार अंश बृहस्पतिवार दोपहर पांच बच्चों के साथ रामपुर स्थित वाटर पार्क घूमने जाने की बात कहकर घर से निकला था.
शाम को जानकारी मिली कि वह गोर्रा नदी में नहाने गया था, जहां डूब गया.
बताया जा रहा है कि अंश के साथ गए बच्चों द्वारा पहले स्कूल में छात्र के डूबने की सूचना दी. इसके बाद स्कूल प्रशासन ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. हालांकि बच्चों द्वारा बताई गई बातों और मौके पर मिले रहे साक्ष्य शक गहरा है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है.
घटनास्थल पर पहुंचे एक बच्चे ने पुलिस को बताया कि अंश कपड़े पहन कर ही पानी में उतरा था, जबकि बाद में उसके कपड़े मिट्टी में दबे हुए मिले. इस विरोधाभास के बाद घटना को लेकर संदेह और गहरा गया है.
झंगहा पुलिस ने मामले में चार बच्चों को पूछताछ के लिए बैठाया है. अंश दो भाइयों में सबसे बड़ा था, दूसरा भाई उसका 8 साल का है.
झंगहा थानेदार अनूप सिंह ने बताया की सर्च अभियान के दौरान अंश का शव बरामद कर लिया गया है. और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
अंश की मां रो-रोकर बेहाल है और वो कह रही हैं कि "बेटा मेरा क्लास का टॉपर था, उसके दोस्त जलते थे. उन लोगों ने डुबाया है. मेरा बेटा डूब नहीं सकता."
वहीं अंश मौर्य के पिता रामप्रवेश मौर्य पंजाब में टाइल्स की ठेकेदार हैं और उन्हें सूचना दे दी गई है वह फ्लाइट से गोरखपुर पहुंच रहे हैं.