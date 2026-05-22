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मेधावी छात्र की लाश: मां बोली -"मेरा बेटा टॉपर था...वो डूब नहीं सकता"

गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र में गोर्रा नदी में डूबकर स्टूडेंट्स की मौत. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: झंगहा थाना क्षेत्र के गौरी घाट के पास चकदेईया गांव के समीप गोर्रा नदी में नहाने के दौरान 11वीं के छात्र की डूबने से मौत हो गई है. छात्र गुरुवार को अपने पांच मित्रों के साथ दोपहर को वाटर पार्क घूमने के लिए निकला था, लेकिन शाम होते-होते घर वालों को सूचना मिली अंश नहाने के दौरान नदी में डूब गया है, सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया और गांव में हड़कंप मच गया. परिजनों नें पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस एनडीआरएफ की मदद से सर्च अभियान शुरू किया. शुक्रवार दोपहर बाद अंश का शव नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गोरखपुर में गोर्रा नदी में डूबकर स्टूडेंट्स की मौत. (ईटीवी भारत) वहीं अंश की मां ने कहा कि उनका बेटा क्लास टॉपर था. उसके दोस्त उससे जलते थे. रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के सेमरा देवी प्रसाद उर्फ कठउर निवासी रामप्रवेश मौर्या का पुत्र अंश मौर्या वर्तमान में परिवार के साथ झंगहा थाना क्षेत्र के रामपुर चौराहे पर किराये के मकान में रहता था. वह आदित्य पब्लिक स्कूल में कक्षा 11वीं का छात्र था. अंश दो भाइयों में बड़ा था. उसका छोटा भाई आठ वर्ष का है. पिता लुधियाना में ठेकेदारी करते हैं. परिजनों के अनुसार अंश बृहस्पतिवार दोपहर पांच बच्चों के साथ रामपुर स्थित वाटर पार्क घूमने जाने की बात कहकर घर से निकला था.