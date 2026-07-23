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रुद्रपुर में सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव, सिर पर चोट के निशाना, हत्या या हादसा, जांज में जुटी पुलिस

रुद्रपुर में 47 साल के व्यक्ति की लाश सड़क किनारे मिली है. ये हत्या और हादसा पुलिस इसकी जांच कर रही है.

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घटना स्थल की तस्वीर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 23, 2026 at 5:00 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में होटल के पास एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिली है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लिया. फोरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया था. फोरेंसिक टीम ने मौके से जरुरी साक्ष्य भी एकत्र किए.

पुलिस ने बताया कि ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र में सुबह 10 बजे ग्रीन प्लाई कंपनी के सामने एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा होने की सूचना मिली थी. घटना की जानकारी मिलते ही ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची. पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान 47 वर्षीय संजीव कुमार पुत्र कैलाश चंद्र निवासी दोड़ापुर जनपद मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई. मृतक के पास से एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड और कुछ नकदी बरामद हुई, जिसके आधार पर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई.

पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है और उन्हें रुद्रपुर बुलाया गया है. घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे ट्रांजिट कैंप थाने के उपनिरीक्षक हिरदेश परिहार ने बताया कि मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह चोट किसी हादसे का परिणाम है या फिर किसी आपराधिक घटना का.

उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था.

ट्रांजिट कैंप कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों और स्थानीय दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संजीव कुमार वहां कैसे पहुंचा और उसके साथ आखिरी बार कौन देखा गया था.

वहीं सीओ सिटी विभव सैनी ने कहा कि पुलिस इस मामले की हर एंगल से निष्पक्ष और गहन जांच कर रही है. हत्या, सड़क दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई मौत सहित सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के निष्कर्ष मिलने के बाद ही मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी. फिलहाल पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और मामले का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है.

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सड़क किनारे मिला शव
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