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सिर-चेहरे पर वार, मुंह और नाक दबाया.. गला घोंटा, लापता बच्चे का शव बरामद

गया में 9 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है. वह दो दिन से लापता था. पढ़ें सरताज अहमद की रिपोर्ट..

Child body recovered in Gaya
गया में बच्चे का शव बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 1:50 PM IST

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गयाजी: बिहार के गया में एक परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है. परिवार के 9 साल के बच्चे का शव मोहने नदी के किनारे से मिला है. वह पिछले 2 दिन से लापता था. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. शव की स्थिति भी देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे की हत्या ही की गई है.

सिर और शरीर पर गंभीर चोटें: सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं. चेहरे पर भी गंभीर वार किए गए हैं. ऐसा लगता है कि मुंह और नाक दबाकर और गला घोट कर उसकी जान ली गई है. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. मौके पर डॉग एस्कॉर्ट समेत एफएसएल की टीम भी पहुंच कर जांच में जुटी है.

Child body recovered in Gaya
दो दिनों से लापता किशोर का शव बरामद (ETV Bharat)

बोधगया के बतसपुर गांव का है मामला: मृतक की पहचान बतसपुर गांव निवासी अनिकेत कुमार के तौर पर हुई है. शव मिलने की सूचना के तुरंत स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है. पुलिस मौके पर से सबूत इकट्ठा करने में भी लगी हुई है.

शुक्रवार से था लापता: अनिकेत कुमार शुक्रवार शाम करीब 7:00 से लापता था. अंतिम बार शुक्रवार की शाम को देखा गया था. गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज में शाम 6:58 बजे उसे तेजी से गांव से बाहर की ओर जाते हुए देखा गया था. उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था. देर रात तक जब वो अपने घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 पर भी दी, जिसके बाद से पुलिस भी परिवार के लोगों के साथ उसकी तलाश में लगी थी.

"अनिकेत के गायब होने के बाद पहले तो लगा कि वो कहीं गया होगा और रात तक घर वापस आ जाएगा लेकिन जब वो रात 9 बजे तक घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई. जब कहीं से कोई पता नहीं चला तो गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया. उसमें वो तेजी से जाते हुए देखा गया था. जिस ओर वह गया था, उस तरफ भी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला. आज उसका शव मिला है."- संतोष कुमार गौतम, मृतक के चचेरे भाई

Child body recovered in Gaya
छानबीन में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

परिजन ने जताई हत्या की आशंका: अनिकेत के परिजनों ने सीधे तौर पर हत्या की आशंका जताई है. परिजनों का कहना है कि बच्चे की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई है. अनिकेत पहली कक्षा में पढ़ता था. उसके पिता बरिंद्र गिरी का निधन 2017 में ही हो चुका है. परिवार में उसकी मां दुर्गावती देवी, एक भाई और दो बहनें हैं. पिता के जाने के बाद मां ही बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी.

जांच में जुटी पुलिस, डॉग स्क्वायड भी पहुंची: एसडीपीओ मधु कुमारी ने बताया कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया है ताकि सुराग जुटाए जा सके. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

"बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है. पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. मृतक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं लेकिन यह जांच में ही स्पष्ट होगा. मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट होगा."- मधु कुमारी, एसडीपीओ

मृतक अनिकेत के परिजनों ने बच्चे की बरामदगी की मांग को लेकर शनिवार को सड़क भी जाम किया था. बोधगया थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने आश्वासन दिया था कि पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है. जल्द ही पुलिस बच्चे को बरामद कर लेगी, लेकिन बच्च का शव रविवार को नदी के किनारे लावारिश स्थिति में बरामद हुआ है.

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