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सोनीपत में गड्ढे में मिला 6 वर्षीय बच्ची का शव, देर रात हुई थी गायब, युवक को हिरासत में लिया गया

हरियाणा के सोनीपत के मोहाना में 6 वर्षीय बच्ची का शव गड्ढे में मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Body of 6 year old girl found in a pit in Mohana Sonipat
सोनीपत में गड्ढे में मिला 6 वर्षीय बच्ची का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2026 at 3:51 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 4:40 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के मोहाना थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन साइट पर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक पानी के गड्ढे में छह साल की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ. बच्ची देर रात अपनी झुग्गी से अचानक लापता हो गई थी. परिवार ने काफी तलाश की, जिसके बाद बच्ची का शव साइट के पास बने पानी के गड्ढे में मिला.सूचना मिलते ही मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया. वहीं परिजनों ने मौके पर मौजूद एक व्यक्ति पर शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने सुमित नाम के युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप : सोनीपत के मोहाना थाना क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना एक कंस्ट्रक्शन साइट की है, जहां मजदूरी करने वाला परिवार झुग्गी बनाकर रह रहा था. देर रात बच्ची अचानक अपनी झुग्गी से गायब हो गई. बच्ची के लापता होने के बाद परिजनों ने आसपास उसकी तलाश शुरू की. काफी तलाश के बाद बच्ची साइट के पास बने एक पानी के गड्ढे में मृत अवस्था में मिली.

सोनीपत में गड्ढे में मिला 6 वर्षीय बच्ची का शव (ETV Bharat)

युवक को हिरासत में लिया गया : बच्ची का शव देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया. परिजनों ने मौके पर मौजूद एक व्यक्ति पर शक जताया. वो व्यक्ति शराब के नशे में था. परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पानी में डूबने से मौत की आशंका : एसीपी देवेंद्र सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवक की पहचान सुमित के रूप में हुई है, जो करनाल के बरसत गांव का रहने वाला है. सुमित करीब तीन दिन पहले ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए आया था. एसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची की मौत पानी में डूबने से होने की आशंका है, लेकिन मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस बच्ची के लापता होने से लेकर शव मिलने तक की पूरी कड़ी को जोड़ने में जुटी है और हिरासत में लिए गए युवक से भी लगातार पूछताछ की जा रही है

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Last Updated : September 17, 2026 at 4:40 PM IST

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