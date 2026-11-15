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नोएडा सेक्टर-150 के नाले में मिला 58 वर्षीय व्यक्ति का शव, नशे की हालत में गिरने की आशंका

नोएडा सेक्टर 150 में नाले में मिला व्यक्ति का शव. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के सेक्टर-150 में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नाले में व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया.