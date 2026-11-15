नोएडा सेक्टर-150 के नाले में मिला 58 वर्षीय व्यक्ति का शव, नशे की हालत में गिरने की आशंका
नोएडा सेक्टर 150 में नाले से एक 58 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है. बताया जा रहा है कि व्यक्ति नशे की हालत में था.
Published : November 15, 2026 at 4:51 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के सेक्टर-150 में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नाले में व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया.
पुलिस ने मृतक की पहचान 58 वर्षीय मोहम्मद इस्लाम के रूप में की है. वह मूल रूप से संभल जिले के रजपुरा का रहने वाला था और वर्तमान में गौतमबुद्धनगर के कोंडली में रह रहा था.
शराब के नशे में गिरने की आशंका
डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा डीआर प्रवीण रंजन सिंह ने मीडिया सेल के माध्यम से बताया कि रविवार 15 नवंबर को सेक्टर-150 स्थित नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया. इस दौरान मृतक की पहचान मोहम्मद इस्लाम, पुत्र- अजीज, उम्र 58 वर्ष के रूप में हुई. मृतक थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के कोंडली में रहता था और हाउसकीपिंग का काम करता था.
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मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बताया कि मोहम्मद इस्लाम घर से शराब पीने के लिए निकला था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. पुलिस के मुताबिक, मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने के कारण वह नाले में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई.
डीसीपी सेंट्रल का बयान
डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है.
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