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2 दिनों से लापता थी 5 साल की बच्ची, गड्ढे में मिला शव

a.2 दिनों से लापता 5 वर्षीय बच्ची की हुई मौत गहरे पानी के समीप मिला शवBody:सीतामढ़ी...

Girl body recovered in Sitamarhi
सीतामढ़ी में बच्ची का शव बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 2:55 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में बच्ची का शव बरामद हुआ है. पानी भरे गड्ढे से उसका शव मिला है. घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग वहां पहुंच गए. वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमोर्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

दो दिनों से गायब थी बच्ची: घटना जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र के महीसौथा पंचायत स्थित सतेर गांव वार्ड संख्या-3 की है. मृतक की पहचान सतेर गांव निवासी बृजमोहन कुमार की पांच वर्षीय पुत्री प्रियांजलि कुमारी के रूप में हुई है. वह पिछले दो दिनों से लापता था.

गड्ढे में मिला बच्ची का शव: परिजनों ने बताया कि प्रियांजलि पिछले दो दिनों से लापता थी. उसकी लगातार खोजबीन की जा रही थी. इसी बीच घर के पीछे पानी से भरे गड्ढे में उसका शव तैरता हुआ दिखा. इसके बाद ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया.

छानबीन में जुटी पुलिस: स्थानीय लोगों ने मोबाइल के जरिए घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. जिसके बाद बोखड़ा थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया.

क्या बोले थानाध्यक्ष?: इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना को लेकर अगर परिजनों से पूछताछ की जा रही है. अगर वह हत्या की आशंका जताते हैं तो उस एंगल से भी छानबीन की जाएगी. पहली नजर में ये हादसा लग रहा है.

"परिजनों के द्वारा आवेदन दिया जाएगा तो प्राथमिक की दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रथम दृष्टया में यह गहरे पानी में डूबने के कारण मौत लग रहा है."- सुरेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष, बोखड़ा

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