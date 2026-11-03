हमीरपुर में मिला 22 वर्षीय युवक का शव, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका
युवक सोमवार शाम से ही लापता था. परिजनों ने खोज-बीन की तो शव मंगलवार सुबह गांव के पास झाड़ियों से बरामद हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:22 PM IST
हमीरपुर: जिले के मझगवां थाना क्षेत्र के गौहानी गांव में मंगलवार सुबह एक युवक के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक सोमवार शाम से ही लापता था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है.
सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह के अनुसार, मामला मझगवां थाना क्षेत्र के गौहानी गांव का है, जहां मंगलवार सुबह एक 22 वर्षीय युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला. मृतक की पहचान हरीश्चन्द्र पुत्र महीपत निवासी गौहानी के रूप में हुई है. युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं.
परिजनों के मुताबिक, हरीश्चन्द्र 2 नवंबर की शाम घर से निकला, लेकिन रात में वापस घर नहीं लौटा. मंगलवार सुबह भी घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान गांव के बाहर जंगल में उसका शव पड़ा मिला. सूचना पर मझगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वॉयड को मौके पर बुलाया. टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.
सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं. मामले में सभी संभावित पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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