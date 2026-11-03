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हमीरपुर में मिला 22 वर्षीय युवक का शव, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका

हमीरपुर में मिला 22 वर्षीय युवक का शव ( Photo Credit; firozabad police )

हमीरपुर: जिले के मझगवां थाना क्षेत्र के गौहानी गांव में मंगलवार सुबह एक युवक के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक सोमवार शाम से ही लापता था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह के अनुसार, मामला मझगवां थाना क्षेत्र के गौहानी गांव का है, जहां मंगलवार सुबह एक 22 वर्षीय युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला. मृतक की पहचान हरीश्चन्द्र पुत्र महीपत निवासी गौहानी के रूप में हुई है. युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं.