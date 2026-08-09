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नोएडा: बिहार की रहने वाली 18 साल की युवती की संदिग्ध मौत, पंखे से लटका मिला शव

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-49 क्षेत्र स्थित सेक्टर-51 स्थित एक मकान में घरेलू सहायिका का काम करने वाली 18 वर्षीय युवती का पंखे से फंदा लगाकर लटका शव शनिवार /रविवार की रात्रि में मिला. मृतक लड़की मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली थी और हाल में नोएडा के होशियारपुर गांव में रह रही थी.

नोएडा में 18 वर्षीय युवती की मौत, पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-49 पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शव का पंचायतनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच और निरीक्षण में मृतका के शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं पाए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

एडिसीपी नोएडा ने मामले की दी जानकारी : नोएडा कमिश्नर की मिडिया सेल के माध्यम से एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना सेक्टर 49 क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर 51 में स्थित एक मकान में काम करने वाली लडकी वर्तमान निवासी ग्राम होशियारपुर नोएडा मूल निवासी ग्राम सिरकोल थाना आजमनगर जिला कटिहार बिहार उम्र करीब 18 वर्ष द्वारा पंखे से लटकर फांसी लगाकर मौत की सूचना प्राप्त हुई.