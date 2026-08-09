ETV Bharat / state

नोएडा: बिहार की रहने वाली 18 साल की युवती की संदिग्ध मौत, पंखे से लटका मिला शव

नोएडा के थाना सेक्टर-49 क्षेत्र स्थित सेक्टर-51 स्थित मकान में घरेलू सहायिका का काम करने वाली 18 वर्षीय युवती का पंखे से लटका मिला शव.

थाना सेक्टर -49 का मामला
थाना सेक्टर -49 का मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 11:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-49 क्षेत्र स्थित सेक्टर-51 स्थित एक मकान में घरेलू सहायिका का काम करने वाली 18 वर्षीय युवती का पंखे से फंदा लगाकर लटका शव शनिवार /रविवार की रात्रि में मिला. मृतक लड़की मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली थी और हाल में नोएडा के होशियारपुर गांव में रह रही थी.

नोएडा में 18 वर्षीय युवती की मौत, पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-49 पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शव का पंचायतनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच और निरीक्षण में मृतका के शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं पाए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

एडिसीपी नोएडा ने मामले की दी जानकारी : नोएडा कमिश्नर की मिडिया सेल के माध्यम से एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना सेक्टर 49 क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर 51 में स्थित एक मकान में काम करने वाली लडकी वर्तमान निवासी ग्राम होशियारपुर नोएडा मूल निवासी ग्राम सिरकोल थाना आजमनगर जिला कटिहार बिहार उम्र करीब 18 वर्ष द्वारा पंखे से लटकर फांसी लगाकर मौत की सूचना प्राप्त हुई.

फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण: उक्त सूचना पर तत्काल थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. पुलिस अधिकारीगण व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है. मृतका के शव पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये है. अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली से नोएडा जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें! कालिंदी कुंज मार्ग में लगा भीषण जाम, राहगीर परेशान

नोएडा: पुलिस ने एक करोड़ रुपए से अधिक की चांदी और सोने के जेवरात लूट का किया खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

BIHARI WOMEN FOUND DEAD IN NOIDA
LADY BODY FOUND HANG IN CEILING FAN
नोएडा में मिला युवती का शव
बिहारी युवती की नोएडा में मौत
NOIDA LADY DEAD BODY FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.