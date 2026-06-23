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कांची नदी किनारे बालू में दफन मिली 17 वर्षीय किशोरी की लाश, हत्या की आशंका, एक सप्ताह से थी लापता

रांचीः जिला के दशम फॉल थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरगी पंचायत के सारजमडीह गांव स्थित कांची नदी किनारे मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब बालू में दफन एक किशोरी का शव बरामद हुआ. प्रथम दृष्टया में यह मामला हत्या कर शव को छिपाने की नीयत से बालू में दफनाने का प्रतीत हो रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एफएसएल, तकनीकी टीम तथा डॉग स्क्वायड की मदद से घटनास्थल की गहन जांच की गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल शुरू कर दी है.

कुत्ते के बालू खोदने से हुआ सनसनीखेज खुलासा

मंगलवार सुबह कुछ ग्रामीण कांची नदी की ओर गए थे. इसी दौरान उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जो नदी किनारे बालू को लगातार अपने पंजों से खोद रहा था. ग्रामीणों को संदेह हुआ तो वे मौके पर पहुंचे. पास जाकर देखने पर बालू के बीच से मानव शव का हिस्सा दिखाई दिया. यह देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. इसके बाद तत्काल इसकी सूचना दशम फॉल थाना पुलिस को दी गई.

बुंडू डीएसपी और मुखिया पति का बयान (Etv Bharat)

पुलिस, प्रशासन और विशेषज्ञ टीम ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही दशम फॉल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू की. बाद में बुंडू डीएसपी ओमप्रकाश, बुंडू अंचलाधिकारी हंस हेंब्रम, थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो, महिला थाना प्रभारी खुशबू कुमारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम, तकनीकी टीम और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया. विशेषज्ञ टीमों ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्र की भी बारीकी से जांच की.

एक सप्ताह से लापता थी किशोरी, मां ने की पहचान

जांच के दौरान शव की पहचान खूंटी जिले के मारांगहादा थाना क्षेत्र की निवासी के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार किशोरी पिछले लगभग 14 वर्षों से अपनी मां के साथ अड़की थाना क्षेत्र के बाड़ीगाड़ा गांव स्थित अपने मामा के घर में रह रही थी. परिजनों ने बताया कि वह करीब एक सप्ताह से लापता थी. सूचना मिलने पर मृतक की मां को घटनास्थल पर बुलाया गया, जिन्होंने शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में की.

शव की स्थिति देख हत्या की आशंका हुई मजबूत

पुलिस के अनुसार शव पर गले और चेहरे के आसपास चोट के निशान पाए गए हैं. शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिला तथा उसे बालू में दफनाया गया था. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद पहचान छिपाने के इरादे से शव को नदी किनारे बालू में दफना दिया गया. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा.