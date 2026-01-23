ETV Bharat / state

सारंडा में फिर शुरू हुई फायरिंग, सर्च ऑपरेशन के दौरान 17वें नक्सली का शव बरामद

झारखंड के सारंडा में हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में मारे गए 17वें नक्सली का शव बरामद किया गया है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 1:17 PM IST

रांचीः गुरुवार को झारखंड के सारंडा में हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में मारे गए 17वें नक्सली का शव भी सर्च अभियान में बरामद कर लिया गया है. झारखंड पुलिस ने यह दावा भी किया था कि एनकाउंटर में 15 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं. गुरुवार को बरामद शव ने उस दावे को हकीकत में बदल दिया है. गुरुवार को हुए एनकाउंटर में एक करोड़ के इनामी अनल सहित 15 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे.

सर्च अभियान में मिला शव

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि सारंडा में अभियान के दौरान शुक्रवार को भी नक्सलियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई है, जिसका करारा जवाब दिया गया है. नक्सलियों के गढ़ में पुलिस और केंद्रीय बल मिलकर जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें अभी तक 2 और नक्सली का शव बरामद किया गया है. हालांकि मारे गए 1 7 वें नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है. बता दें कि सारंडा में गुरुवार को सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में 15 नक्सली मारे गए थे, जिनमें से 13 की पहचान हो गई थी. शुक्रवार को 2 और नक्सली का शव बरामद हुआ है जिसके बाद यह संख्या 17 हो गई है.

गुरुवार को हुई थी भीषण मुठभेड़

बता दें कि किरीबुरू थाना अंतर्गत इस अभियान में 209 कोबरा, झारखंड जगुआर, CRPF और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने शीर्ष माओवादी अनल उर्फ पतिराम मांझी के सशस्त्र दस्ते के साथ गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे से कई दौर की मुठभेड़ हुई. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी की लेकिन जवानों ने आत्मरक्षा में प्रभावी जवाब दिया. मुठभेड़ के दौरान गुरुवार को 15 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके थे साथ ही भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की गई है.

