सारंडा में फिर शुरू हुई फायरिंग, सर्च ऑपरेशन के दौरान 17वें नक्सली का शव बरामद

रांचीः गुरुवार को झारखंड के सारंडा में हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में मारे गए 17वें नक्सली का शव भी सर्च अभियान में बरामद कर लिया गया है. झारखंड पुलिस ने यह दावा भी किया था कि एनकाउंटर में 15 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं. गुरुवार को बरामद शव ने उस दावे को हकीकत में बदल दिया है. गुरुवार को हुए एनकाउंटर में एक करोड़ के इनामी अनल सहित 15 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे.

सर्च अभियान में मिला शव

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि सारंडा में अभियान के दौरान शुक्रवार को भी नक्सलियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई है, जिसका करारा जवाब दिया गया है. नक्सलियों के गढ़ में पुलिस और केंद्रीय बल मिलकर जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें अभी तक 2 और नक्सली का शव बरामद किया गया है. हालांकि मारे गए 1 7 वें नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है. बता दें कि सारंडा में गुरुवार को सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में 15 नक्सली मारे गए थे, जिनमें से 13 की पहचान हो गई थी. शुक्रवार को 2 और नक्सली का शव बरामद हुआ है जिसके बाद यह संख्या 17 हो गई है.

गुरुवार को हुई थी भीषण मुठभेड़