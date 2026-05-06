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भाटी माइंस जंगल में मिला 14 साल के छात्र का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को भाटी माइंस जंगल में एक 14 वर्षीय छात्र का शव मिलने की घटना सामने आई है. राजधानी में बच्चे का शव मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने पुष्टि की है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि पीड़ित का गला घोंटकर हत्या की गई.

बताया गया कि कक्षा 9 का एक छात्र मंगलवार शाम को दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा, जिसके बाद उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस अधिकारी ने बताया, "तलाशी अभियान के दौरान, एक टीम ने पास के जंगल क्षेत्र से लड़के का शव बरामद किया." उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लड़के की गला घोंटकर हत्या की गई थी, और उन्होंने आगे कहा कि घटनाक्रम के सटीक क्रम और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.