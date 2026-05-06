भाटी माइंस जंगल में मिला 14 साल के छात्र का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर किया प्रदर्शन
पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
Published : May 6, 2026 at 3:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को भाटी माइंस जंगल में एक 14 वर्षीय छात्र का शव मिलने की घटना सामने आई है. राजधानी में बच्चे का शव मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने पुष्टि की है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि पीड़ित का गला घोंटकर हत्या की गई.
बताया गया कि कक्षा 9 का एक छात्र मंगलवार शाम को दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा, जिसके बाद उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस अधिकारी ने बताया, "तलाशी अभियान के दौरान, एक टीम ने पास के जंगल क्षेत्र से लड़के का शव बरामद किया." उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लड़के की गला घोंटकर हत्या की गई थी, और उन्होंने आगे कहा कि घटनाक्रम के सटीक क्रम और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.
Delhi | The body of a 14-year-old 9th-grade student was found in the Bhati Mines forest. An investigation is underway, and preliminary findings indicate strangulation as the cause of death. More details awaited: Delhi Police— ANI (@ANI) May 6, 2026
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस इस मामले के संबंध में दो नाबालिगों से पूछताछ कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन किया और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया. बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत किया और स्थिति को नियंत्रण में लाया.
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