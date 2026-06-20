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तालाब में मिला स्कूली छात्रा का शव, परिजनों को हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

गढ़वाः सदर थाना क्षेत्र के सुखबाना गांव से लापता हुई स्कूली छात्रा का पास के तालाब से शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया

शहर के सुखबाना गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांववालों को तालाब में एक 13 वर्षीय किशोरी की लाश मिली, जिसके गले में दुपट्टा कसकर लिपटा हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि किशोरी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया. मृत किशोरी की पहचान मेराल थाना क्षेत्र के दलेली गांव निवासी खुशबू कुमारी (13 वर्ष) के रूप में हुई है. उसके पिता बजरंगी साह गढ़वा शहर में मजदूरी करते हैं और सुखबाना गांव में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते हैं.

मृत लड़की के पिता का बयान (Etv Bharat)

खुशबू विद्यालय से घर लौटने के बाद बाहर गई थी

खुशबू गढ़वा शहर स्थित शालीग्राम अग्रवाल मध्य विद्यालय की छात्रा थी. मृत के पिता ने बताया कि गुरुवार को करीब साढ़े 11 बजे खुशबू विद्यालय से घर लौटी थी. उसने अपना बैग घर में रखा और उसके बाद कहीं चली गई. उस समय घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था. बाद में जब परिवार वाले घर पहुंचे तो बैग देखकर पता चला कि वह विद्यालय से वापस आई थी, लेकिन घर में नहीं थी.

परिवार वालों ने शव की पहचान की