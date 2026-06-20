तालाब में मिला स्कूली छात्रा का शव, परिजनों को हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
गढ़वा के तालाब में एक लापता स्कूली छात्रा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. परिवार को हत्या का शक है.
Published : June 20, 2026 at 8:23 PM IST
गढ़वाः सदर थाना क्षेत्र के सुखबाना गांव से लापता हुई स्कूली छात्रा का पास के तालाब से शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया
शहर के सुखबाना गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांववालों को तालाब में एक 13 वर्षीय किशोरी की लाश मिली, जिसके गले में दुपट्टा कसकर लिपटा हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि किशोरी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया. मृत किशोरी की पहचान मेराल थाना क्षेत्र के दलेली गांव निवासी खुशबू कुमारी (13 वर्ष) के रूप में हुई है. उसके पिता बजरंगी साह गढ़वा शहर में मजदूरी करते हैं और सुखबाना गांव में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते हैं.
खुशबू विद्यालय से घर लौटने के बाद बाहर गई थी
खुशबू गढ़वा शहर स्थित शालीग्राम अग्रवाल मध्य विद्यालय की छात्रा थी. मृत के पिता ने बताया कि गुरुवार को करीब साढ़े 11 बजे खुशबू विद्यालय से घर लौटी थी. उसने अपना बैग घर में रखा और उसके बाद कहीं चली गई. उस समय घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था. बाद में जब परिवार वाले घर पहुंचे तो बैग देखकर पता चला कि वह विद्यालय से वापस आई थी, लेकिन घर में नहीं थी.
परिवार वालों ने शव की पहचान की
शाम तक उसके नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू की गई. परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. इससे परिवार के लोग काफी परेशान थे. शनिवार की सुबह गांव के कुछ लोगों ने तालाब में एक शव को पानी में तैरते हुए देखा. सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. इसी दौरान खुशबू के परिवार वाले भी वहां पहुंचे और शव की पहचान की.
शव के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ मिला
घटना की सूचना मिलने पर गढ़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस पूरे मामले की विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर मामला हत्या का माना जा रहा है. आखिर विद्यालय से लौटने के बाद खुशबू कहां गई और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, यह अब पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया है.
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