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श्रावस्ती में तीन दिन से लापता 12 वर्षीय लड़के का शव पेड़ से लटका मिला, मां ने जताई हत्या की आशंका

श्रावस्ती में 12 वर्षीय लड़के का शव पेड़ से लटका मिला ( Photo Credit; ETV Bharat )