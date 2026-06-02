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साइकिल मांगने पड़ोसी के घर गई थी 10 साल की बच्ची, सुबह बोरे में बंद मिली लाश

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर के कल्याणपुर थानाक्षेत्र अंतर्गत एक गांव में मंगलवार की सुबह एक बोरी में दस साल की बच्ची का शव मिलने के बाद से क्षेत्र में तनाव है. जानकारी के अनुसार, सोमवार की दोपहर मृतक बच्ची अपने पड़ोस में रहने वाले युवक से साइकिल लेने गयी थी.उसके बाद से वह गायब थी.

बोरे में बंद मिला बच्ची का शव: वहीं स्थानीय लोग व पीड़ित परिवार की मानें तो, बच्ची को चारों तरफ ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नही मिली. मंगलवार की सुबह उसी आरोपी के घर के पीछे प्लास्टिक के बोरे में बंद बच्ची का शव मिला है. जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली वैसे ही भीड़ इकट्ठा हो गई और आरोपी के घर को घेर कर हंगामा करने लगे.

दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका: वहीं सूचना है कि आरोपी के घर पर ताला लगा है. उसके घर के बाहर ग्रामीणों के द्वारा तोड़फोड़ भी की गई है. वैसे इस मामले में ग्रामीण व परिजनों ने आशंका जताई है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई है. वहीं इस घटना की सूचना पर पंहुची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस आक्रोशितों को शांत कराने में लगी है.

"मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी साक्ष्य की जांच की जा रही है. वहीं साक्ष्य जुटाने को लेकर FSL की टीम मौके पर पंहुचकर जांच में जुटी है. बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दुष्कर्म व हत्या से जुड़े मामले स्पष्ट होंगे."- अरविंद प्रताप सिंह, एसपी, समस्तीपुर