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हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, छह माह पहले हुआ था निकाह, जांच में जुटी पुलिस

निकाह के 6 महीने में जिंदगी खत्म: हापुड़ जनपद के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी नई आबादी में ये घटना घटी है. 19 साल की शबनम ने अनस से 6 महीना पहले निकाह की थी. नई आबादी बस्ती में शबनम किराए के मकान में अपने पति के साथ रहती थी.

हापुड़: जनपद में उस वक्त सनसनी फैल गई. जब एक मुस्लिम महिला का शव उसके घर में मिला. मृतक का शव कमरे में लगे पंखे से लटका मिला. पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है.

डायल 112 के माध्यम से पिलखुवा कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई कि, पिलखुवा के मोहल्ला गढ़ी निवासी शबनम पत्नी अनस द्वारा अपने गले में दुपट्टा बांधकर आत्महत्या कर ली गई है. इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. उस समय तक परिजनों द्वारा मृतका का शव पंखे से नीचे उतारा जा चुका था. कोतवाली पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आवश्यक कार्रवाई की.- मुनीश चन्द्र, सीओ, पिलखुवा

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के समय क्या परिस्थितियां थीं, और मौत का कारण क्या है, इसकी जांच की जा रही है. फोरेंसिक टीम भी अपने स्तर पर जांच कर रही है.

मृतक शबनम की फाइल फोटो (Photo Credit: ETV Bharat)

इस घटना के बाद से मोहल्ला गढ़ी नई आबादी में अजीबोगरीब माहौल देखा जा रहा है. हर कोई शबनम की मौत से हैरान परेशान है. सब यही सोच रहे हैं कि, आखिर शादी के 6 महीने में ही क्या हो गया? सवाल ये भी है कि, कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं? अब हर सवाल का जवाब जांच के बाद ही मिल पाएगा.

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