मोर्चरी में शव चूहों द्वारा कुतरने का मामला, सीएमएस-पोस्टमार्टम इंचार्ज और एजेंसी से मांगा जवाब
जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में चूहों ने शव को कई जगह से कुतर दिया था, एक आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 13, 2025 at 7:49 AM IST
हरिद्वार: जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव को चूहों द्वारा कुतरने के मामले में जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई है. डीएम मयूर दीक्षित ने जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अस्पताल के सीएमएस और पोस्टमार्टम इंचार्ज और ठेकेदार एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
चूहों द्वारा शव कुतरने की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी: बताया जा रहा है कि मोर्चरी के रखरखाव की जिम्मेदारी वाली ठेकेदार एजेंसी पर भी गाज गिर सकती है. शुरुआती जांच में ही ठेकेदार एजेंसी की लापरवाही सामने आई थी, क्योंकि कंपनी के कई डीप फ्रीजर खराब थे. जिस फ्रीजर में शव को रखा गया था, उसके ढक्कन भी खराब थे. नोटिस का जवाब मिलने के बाद डीएम मयूर दीक्षित द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
डीएम ने सीएमएस, पोस्टमार्टम इंचार्ज और एजेंसी से जवाब मांगा: पूरा मामला पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर लक्की शर्मा की मौत से जुड़ा है. बीती पांच दिसंबर की रात पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर 36 वर्षीय लक्की शर्मा उर्फ लखन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. एम्बुलेंस के जरिए परिजन लक्की को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. निधन के बाद लक्की शर्मा का शव पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस की मोर्चरी में रखा गया था.
पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर के शव को चूहों ने कुतरा था: पोस्टमार्टम हाउस में लापरवाही के कारण चूहों ने शव को कई जगह से कुतर दिया और एक आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया. इस हृदय विदारक घटना के सामने आते ही मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया. इतना ही नहीं जिला अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई थी. मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जिला अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी.
एडीएम ने की जांच: परिजनों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया था. एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी ने हाल ही में अपनी विस्तृत रिपोर्ट डीएम को सौंपी, जिसमें लापरवाही की पुष्टि हुई है. रिपोर्ट के आधार पर ही सीएमएस और पोस्टमार्टम इंचार्ज को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही जिस एजेंसी के पास मोर्चरी के डीप फ्रीजर का ठेका है, उसे भी नोटिस जारी किया गया है.
नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है: बताया जा रहा है कि डीएम मयूर दीक्षित इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और नोटिस का सही जवाब न मिलने पर मुकदमा दर्ज करने तक की कार्रवाई की जा सकती है. उधर मृतक के परिजनों के साथ ही पंजाबी समाज के लोगों द्वारा भी इस लापरवाही के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
