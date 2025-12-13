ETV Bharat / state

मोर्चरी में शव चूहों द्वारा कुतरने का मामला, सीएमएस-पोस्टमार्टम इंचार्ज और एजेंसी से मांगा जवाब

हरिद्वार में शव चूहों द्वारा कुतरने की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई ( File Photo- ETV Bharat )

हरिद्वार: जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव को चूहों द्वारा कुतरने के मामले में जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई है. डीएम मयूर दीक्षित ने जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अस्पताल के सीएमएस और पोस्टमार्टम इंचार्ज और ठेकेदार एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चूहों द्वारा शव कुतरने की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी: बताया जा रहा है कि मोर्चरी के रखरखाव की जिम्मेदारी वाली ठेकेदार एजेंसी पर भी गाज गिर सकती है. शुरुआती जांच में ही ठेकेदार एजेंसी की लापरवाही सामने आई थी, क्योंकि कंपनी के कई डीप फ्रीजर खराब थे. जिस फ्रीजर में शव को रखा गया था, उसके ढक्कन भी खराब थे. नोटिस का जवाब मिलने के बाद डीएम मयूर दीक्षित द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. डीएम ने सीएमएस, पोस्टमार्टम इंचार्ज और एजेंसी से जवाब मांगा: पूरा मामला पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर लक्की शर्मा की मौत से जुड़ा है. बीती पांच दिसंबर की रात पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर 36 वर्षीय लक्की शर्मा उर्फ लखन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. एम्बुलेंस के जरिए परिजन लक्की को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. निधन के बाद लक्की शर्मा का शव पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस की मोर्चरी में रखा गया था.