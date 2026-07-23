धनबाद-गोमो रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, कुछ देर तक खड़ी रही राजधानी एक्सप्रेस
धनबाद में रेलवे ट्रैक पर शव मिला है. आरपीएफ और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Published : July 23, 2026 at 3:40 PM IST
धनबाद: धनबाद-गोमो रेलखंड पर गुरुवार को गंगा गोशाला रेलवे पुल के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. यह घटना रेलवे के पोल संख्या 284/18 के पास हुई. हादसे की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. आरपीएफ और स्थानीय पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है.
वहीं घटना के कारण कुछ देर के लिए रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ. इसी दौरान राजधानी एक्सप्रेस को इस रेलखंड से होकर गुजरना था, लेकिन ट्रैक पर शव पड़े होने की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन को गोमो स्टेशन पर कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. ट्रैकमैन ने तत्परता दिखाते हुए शव को रेल पटरी से हटाया, जिसके बाद रेल मार्ग को सुरक्षित घोषित किया गया और राजधानी एक्सप्रेस को अपने निर्धारित गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया.
इधर, सूचना मिलने के बाद आरपीएफ और कतरास थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के थानों को सूचना दी गई है और गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान किया जा रहा है. पुलिस स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि शव की शिनाख्त हो सके.
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि व्यक्ति की मौत दुर्घटनावश ट्रेन की चपेट में आने से हुई या उसने आत्महत्या की है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जुट गई थी, जिसे पुलिस ने हटाकर स्थिति को सामान्य किया.
ये भी पढ़ें-
दुमका: मोबाइल की लत ने ली युवक की जान, फोन देखते-देखते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया था छात्र
दुमका में ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, हादसा या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत, आरपीएफ जांच में जुटी