नेशनल हाईवे 52 पर मिले शव की तीसरे दिन शिनाख्त, 13 दिसंबर से लापता था युवक

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच का एंगल तय किया जाएगा.

Youth body identified
तीसरे तीन शव की हुई पहचान (ETV Bharat Churu)
Published : December 23, 2025 at 3:41 PM IST

चूरू: जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे-52 से 100 मीटर दूर गत 21 दिसंबर को मिले शव मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. मृतक युवक की शिनाख्त मंगलवार को हो पाई. मृतक की पहचान बिसाऊ थाना इलाके के गांव धिरासर निवासी 24 वर्षीय विकास मेघवाल के रूप में हुई है. रतननगर थाना पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में राजकीय भर्तिया अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया.

13 दिसंबर से था लापता: रतननगर थानाधिकारी रामनिवास ने बताया रविवार को NH-52 से 100 मीटर दूर खेतों की ओर जा रहे कच्चे रास्ते के पास डेड बॉडी मिली थी. बॉडी 2 से 3दिन पुरानी होने के चलते शव की शिनाख्त नहीं हो पायी थी, जिसे शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवाया था. मृतक विकास मेघवाल 13 दिसंबर से घर से लापता बताया जा रहा है. मृतक के परिजनों ने बताया कि विकास के पिता का कुछ समय पहले देहांत हो चुका है. विकास के एक छोटा भाई और है. विकास बड़ा था और मानसिक रूप से भी कमजोर था. वह अक्सर घर से बिना बताए निकल जाता था. वहीं शव की शिनाख्त के बाद पुलिस इस प्रकरण की हत्या के एंगल से भी जांच करेंगी. क्योंकि शव का चेहरा तौलिए से बंधा हुआ मिला. साथ ही उसके गले पर रस्सी लपेटी हुई मिली थी.

डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि अब तक मृतक की पहचान पुलिस के लिए चुनौती थी. शव की शिनाख्त के बाद पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगी और रिपोर्ट के आधार पर जांच का एंगल तय होगा. डीएसपी झाझड़िया ने कहा कि शव की शिनाख्त के लिए थाना स्तर पर प्रयास किए गए. आसपास के थानों की MPR देखी गयी और सोशल मीडिया की मदद से शव की शिनाख्त हो पाई. वहीं रतननगर थाना स्तर पर थानाधिकारी रामनिवास की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया था.

