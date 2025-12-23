ETV Bharat / state

नेशनल हाईवे 52 पर मिले शव की तीसरे दिन शिनाख्त, 13 दिसंबर से लापता था युवक

चूरू: जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे-52 से 100 मीटर दूर गत 21 दिसंबर को मिले शव मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. मृतक युवक की शिनाख्त मंगलवार को हो पाई. मृतक की पहचान बिसाऊ थाना इलाके के गांव धिरासर निवासी 24 वर्षीय विकास मेघवाल के रूप में हुई है. रतननगर थाना पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में राजकीय भर्तिया अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया.

13 दिसंबर से था लापता: रतननगर थानाधिकारी रामनिवास ने बताया रविवार को NH-52 से 100 मीटर दूर खेतों की ओर जा रहे कच्चे रास्ते के पास डेड बॉडी मिली थी. बॉडी 2 से 3दिन पुरानी होने के चलते शव की शिनाख्त नहीं हो पायी थी, जिसे शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवाया था. मृतक विकास मेघवाल 13 दिसंबर से घर से लापता बताया जा रहा है. मृतक के परिजनों ने बताया कि विकास के पिता का कुछ समय पहले देहांत हो चुका है. विकास के एक छोटा भाई और है. विकास बड़ा था और मानसिक रूप से भी कमजोर था. वह अक्सर घर से बिना बताए निकल जाता था. वहीं शव की शिनाख्त के बाद पुलिस इस प्रकरण की हत्या के एंगल से भी जांच करेंगी. क्योंकि शव का चेहरा तौलिए से बंधा हुआ मिला. साथ ही उसके गले पर रस्सी लपेटी हुई मिली थी.