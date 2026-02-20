ETV Bharat / state

तांदुला इको टूरिज्म रिसॉर्ट के पास मिला खून से सना शव, चेहरे को जंगली जानवरों ने नोचा

शव के पास कीटनाशक और शराब की बोतल बरामद हुई है. बालोद पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है.

बालोद (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 20, 2026 at 9:28 AM IST

बालोद: पर्यटन स्थल तांदुला इको टूरिज्म रिसॉर्ट आदमाबाद के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां एक व्यक्ति का खून से सना हुआ शव बरामद किया गया. चेहरे को जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुंचाई गई है. घटना गुरुवार देर शाम की है.

शव के पास मिला कीटनाशक

सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फोरेंसिक एक्सपर्ट सहित बालोद थाने की टीम पहुंची. आसपास पूछताछ के बाद कुछ देर में ही शव की शिनाख्त कर ली गई. बॉडी और कपड़े देखकर मृतक के बड़े भाई ने सुनील मिश्रा के रूप में शिनाख्त की. जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है. शव के पास कीटनाशक और शराब की बोतल मिली है.

बीमारी और तलाक होने से मानसिक तनाव में था युवक

मृतक के भाई ने बताया कि सुनील पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था जिससे वह काफी परेशान रहता था. साथ ही कुछ दिन पहले ही उसका तलाक भी हुआ था जिसके कारण भी मानसिक तनाव में था.

आदमाबाद रेस्टहाउस के पास 42 साल के व्यक्ति की लाश मिली है जिसकी पहचान चलमरा निवासी के रूप में हुई है. जांच की जा रही है. सायबर और एफएसएल की टीम पहुंची है. जांच की जा रही है-मोनिका ठाकुर, ASP बालोद

फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मौके पर पहुंची फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कीटनाशक पीने की आशंका व्यक्त की है. जांच की जा रही है.

