अमोरा गांव के पास शिवनाथ नदी में मिला युवक का शव, दो दिनों से था लापता
शिवनाथ नदी में युवक का शव मिला है. बताया जा रहा है युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना में दर्ज थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 5:42 PM IST
बेमेतरा : बेमेतरा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमोरा में शिवनाथ नदी में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.बेमेतरा पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है।वही पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है.
पुलिस ने शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए किया रवाना
बेमेतरा पुलिस थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम अमोरा के पास बहने वाली शिवनाथ नदी में स्थानीय ग्रामीणों ने एक शव को पानी में तैरते हुए देखा.नदी में लाश होने की खबर फैलते ही घाट पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना सिटी कोतवाली थाना पुलिस को दी.सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सोनल ग्वाला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया. मृतक की पहचान ग्राम भीजाभाट निवासी के रूप में की गई है. पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
युवक की गुमशुदगी हुई थी दर्ज: एसडीओपी
बेमेतरा के एसडीओपी भूषण एक्का ने बताया कि ग्राम अमोरा के पास शिवनाथ नदी में एक शव मिला है, जिसकी पहचान दुर्गेश पांडेय पिता शत्रुघ्न पांडेय के रूप में हुई है. मृतक का शव अमोरा घाट स्थित शिवनाथ नदी में मिला है. इस मामले में मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना से दो दिन पूर्व मृतक की गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से लगातार पतासाजी की जा रही थी.
पेसा और वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
20 खेलों के 156 खिलाड़ियों का उत्कृष्ट सूची में नाम, 8 साल का इंतजार खत्म, सरकारी नौकरी का रास्ता साफ
बिहारपुर तहसीलदार ने मारी एसयूवी को टक्कर, विरोध करने पर धमकाने का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन