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कवर्धा में क्रेशर प्लांट के खदान से मिली युवक की लाश, मृतक 2 दिन से था लापता

कबीरधाम: कवर्धा के सहसपुर लोहारा थाना इलाके से युवक की लाश मिली है. युवक का शव क्रेशर प्लांट के खदान से बरामद किया गया है. मौके पर ही एक बाइक भी मिली है. शक जताया जा रहा है कि मौके पर गिरी पड़ी बाइक से मृतक यहां तक पहुंचा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा कराया है. पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि युवक की मौत कैसे और कब हुई.



खदान से मिली लाश

मृतक की पहचान दीपक तिवारी के रूप में हुई है, जो गैरमाटी गांव का निवासी बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक दीपक तिवारी 21 मई की शाम से लापता था। परिजनों द्वारा उसकी लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था. इसी बीच शनिवार को क्रेशर प्लांट की खदान में युवक का शव और बाइक दिखाई देने की सूचना पुलिस को मिली.