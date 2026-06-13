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गोरखपुर में रामगढ़ ताल में मिला शव, तीन दिन से लापता था टेलर, पत्नी बोली- साढ़ू ने की हत्या

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पत्नी ने हत्या का शक जताया है.

रामगढ़ ताल में मिला टेलर का शव.
रामगढ़ ताल में मिला टेलर का शव. (Photo Credit; gorakhpur police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 6:28 PM IST

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गोरखपुर : कैंट थाना क्षेत्र के रामगढ़ ताल में शनिवार को शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. शव की मोहद्दीपुर के रहने वाले टेलर रोहित साहनी की रूप में हुई है. कैंट थाने पहुंची पत्नी ने शव की शिनाख्त की. बताया कि तीन दिन पहले नाराज होकर घर से चले गए थे. तब से लापता थे. पत्नी ने साढ़ू पर हत्या करने का शक जताया है.

रामगढ़ ताल एरिया में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों शव दिखाई दिया. लोगों ने कैंट पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ताल से बाहर निकाला और शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी भेज दिया. कुछ समय बाद एक महिला पिंकी अपने पति के गायब होने की सूचना लेकर कैंट थाने पहुंची.

कैंट पुलिस पिंकी को लेकर मोर्चरी गई. पिंकी ने शव की पहचान अपने पति रोहित साहनी के रूप में की. पिंकी ने बताया, रोहित अपने कमरे में सिलाई की मशीन लगाकर रोजी-रोटी कमाते थे, गुरुवार को नोकझोंक हुई और घर से नाराज होकर बाहर निकल गए, उनका फोन भी स्विच ऑफ था. हम लोग रिश्तेदारी व मित्रों से लगातार पूछताछ कर तलाश कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था.

शनिवार को रामगढ़ ताल में शव मिलने की सूचना मिली तो कैंट पुलिस से संपर्क किया, पुलिस ने ले जाकर मोर्चरी में पहचान कराया तो वह रोहित का ही शव का था. रोहित की मौत के बाद पत्नी पिंकी और दोनों बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है, घर में मातम पसरा हुआ है.

कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि देखने से शव दो दिन पुराना लग रहा है, लेकिन सच का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही लगेगा. पुलिस उन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है जो इस हत्या का राज खोलने के लिए अहम है.

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