ETV Bharat / state

कनखल क्षेत्र में गंगा से मिले शव की हुई शिनाख्त, सोनीपत की रहने वाली निकली युवती

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में गंगा से मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है. महिला की पहचान दीपांशी शर्मा के तौर पर हुई है. दीपांशी हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है. 24 साल की दीपांशी 18 दिसम्बर से लापता थी. पुलिस फिलहाल इसे अभी सुसाइड केस मान कर चल रही है. पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह का पता चल पाएगा.

बता दें एक दिन पहले हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में गंगा में एक महिला का शव बहकर आया और लोहे की रेलिंग में आकर फंस गया. महिला के शव को देखकर क्षेत्र में सनसनी मच गई थी. शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी. सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आसपास मौजूद लोगों से शिनाख्त करने के प्रयास किए. काफी प्रयास के बाद भी मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. शव की शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की. जिसके बाद अब महिला की पहचान हो गई है.