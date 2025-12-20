कनखल क्षेत्र में गंगा से मिले शव की हुई शिनाख्त, सोनीपत की रहने वाली निकली युवती
बताया जा रहा है कि दीपांशी की मिसिंग रिपोर्ट सोनीपत थाने में भी दर्ज की गई है. वहां भी उसकी ढूंढखोज की जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 20, 2025 at 5:50 PM IST
हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में गंगा से मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है. महिला की पहचान दीपांशी शर्मा के तौर पर हुई है. दीपांशी हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है. 24 साल की दीपांशी 18 दिसम्बर से लापता थी. पुलिस फिलहाल इसे अभी सुसाइड केस मान कर चल रही है. पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह का पता चल पाएगा.
बता दें एक दिन पहले हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में गंगा में एक महिला का शव बहकर आया और लोहे की रेलिंग में आकर फंस गया. महिला के शव को देखकर क्षेत्र में सनसनी मच गई थी. शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी. सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आसपास मौजूद लोगों से शिनाख्त करने के प्रयास किए. काफी प्रयास के बाद भी मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. शव की शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की. जिसके बाद अब महिला की पहचान हो गई है.
हरिद्वार के सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया बरामद शव की शिनाख्त हो गई है. मृतक की पहचान दीपांशी शर्मा पुत्री दिनेश शर्मा, निवासी सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई है. मृतक की मिसिंग रिपोर्ट सोनीपत थाने में भी दर्ज है. वहां की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. उन्होंने बताया बीती 19 दिसम्बर को कनखल में दीपांशी का शव गंगा में अटका मिला था. परिजनों को सूचना दे दी गई है. प्रारंभिक जांच में सुसाइड की संभावना है. परिजनों के हरिद्वार पर उनसे बात की जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
पढ़ें- गंगा में बहकर आया महिला का शव, हरिद्वार में रेलिंग में फंसा, शिनाख्त के प्रयास तेज