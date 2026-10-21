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उन्नाव में हाईवे किनारे बाॅक्स में मिला शव; पत्नी समेत तीन गिरफ्तार, ऐसे खुला हत्या का राज?

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

उन्नाव : हाईवे किनारे लोहे के बॉक्स में शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बट्टा/लोढ़ा, लोहे का बड़ा बॉक्स और शव ले जाने में प्रयुक्त लोडर भी बरामद किया है. पुलिस ने 12 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया है.

पुलिस का दावा है कि मृतक सोनू की हत्या उसकी पत्नी नेहा ने जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर की. वारदात के बाद शव को लोहे के बड़े बॉक्स में बंद किया गया और 1200 रुपये में किराये पर लिए गए लोडर से हाईवे किनारे फेंक दिया. पुलिस ने पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है.

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) 20 अक्टूबर को हाईवे किनारे संदिग्ध बॉक्स पड़े होने की सूचना पर कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची थी. बॉक्स खोला गया तो अंदर चादर और कंबल में लिपटा शव मिला था. मामला हत्या का लगने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वाट, सर्विलांस और कोतवाली पुलिस की पांच टीमें गठित कर जल्द खुलासे के निर्देश दिए.



पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक छोटा लोडर बड़ा बॉक्स लेकर गदनखेड़ा की तरफ से आता दिखाई दिया. कुछ समय बाद वही वाहन बिना बॉक्स के लौटता नजर आया. रास्ते में लगे कैमरों की मदद से वाहन का नंबर मिला. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस लोडर के पंजीकृत मालिक तक पहुंची.