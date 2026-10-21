उन्नाव में हाईवे किनारे बाॅक्स में मिला शव; पत्नी समेत तीन गिरफ्तार, ऐसे खुला हत्या का राज?
पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:16 PM IST
उन्नाव : हाईवे किनारे लोहे के बॉक्स में शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बट्टा/लोढ़ा, लोहे का बड़ा बॉक्स और शव ले जाने में प्रयुक्त लोडर भी बरामद किया है. पुलिस ने 12 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया है.
पुलिस का दावा है कि मृतक सोनू की हत्या उसकी पत्नी नेहा ने जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर की. वारदात के बाद शव को लोहे के बड़े बॉक्स में बंद किया गया और 1200 रुपये में किराये पर लिए गए लोडर से हाईवे किनारे फेंक दिया. पुलिस ने पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है.
20 अक्टूबर को हाईवे किनारे संदिग्ध बॉक्स पड़े होने की सूचना पर कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची थी. बॉक्स खोला गया तो अंदर चादर और कंबल में लिपटा शव मिला था. मामला हत्या का लगने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वाट, सर्विलांस और कोतवाली पुलिस की पांच टीमें गठित कर जल्द खुलासे के निर्देश दिए.
पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक छोटा लोडर बड़ा बॉक्स लेकर गदनखेड़ा की तरफ से आता दिखाई दिया. कुछ समय बाद वही वाहन बिना बॉक्स के लौटता नजर आया. रास्ते में लगे कैमरों की मदद से वाहन का नंबर मिला. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस लोडर के पंजीकृत मालिक तक पहुंची.
पुलिस के मुताबिक, नेहा ने कमरा खाली करने और सामान दूसरी जगह पहुंचाने के नाम पर 1200 रुपये में लोडर किराये पर तय किया था. पुलिस का दावा है कि सोनू की हत्या के बाद शव को चादर और कंबल में लपेटकर बड़े लोहे के बॉक्स में रखा गया. फिर आरोपी तौहीद की मदद से बॉक्स को लोडर में रखवाकर हाईवे किनारे फेंक दिया गया. पुलिस ने नेहा, जितेंद्र सिंह और तौहीद को गिरफ्तार किया है. एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बट्टा/लोढ़ा, लोहे का बड़ा बॉक्स और शव ले जाने में प्रयुक्त लोडर भी बरामद किया है.
पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि समय के साथ दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा था. नेहा ने आरोप लगाया कि सोनू नशे का आदी था और दोनों के बीच अक्सर झगड़ा तथा मारपीट होती थी. पुलिस के मुताबिक, 19 और 20 अक्टूबर की मध्यरात्रि नेहा ने जितेंद्र के साथ मिलकर सोनू पर बट्टा/लोढ़ा से हमला किया और फिर कंबल से उसका मुंह दबा दिया. पुलिस इस घटनाक्रम की जांच कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, शव की पहचान होने के बाद मृतक के भाई आशू की तहरीर पर कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. लोडर के मालिक एवं चालक की घटना में संलिप्तता की जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मामले में विवेचना जारी है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में नेहा ने बताया कि उसकी पहली शादी करीब 23 वर्ष पहले हुई थी. करीब सात-आठ वर्ष पहले वह सोनू के संपर्क में आई थी. बाद में दोनों ने शादी कर ली.
यह भी पढ़ें : आगरा में भाई ने बहन को गोली मारी, कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की