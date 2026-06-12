ETV Bharat / state

सूरजपुर के गांव में बोरे में मिली लाश, हत्या कर फेंकने की आशंका

रामानुजनगर थाना इलाके में गांव में बिजली खंभे के पास पड़े मिले 2 बोरे, ग्रामीणों ने नजदीक जाकर देखा तो मिली लाश

Body found in a sack
गांव तीवरागुड़ी सरनापारा में बोरे में लाश मिलने का सनसनीखेज मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: जिले के गांव तीवरागुड़ी सरनापारा में बोरे में लाश मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हत्या कर शव को बोरे में भरकर फेंकने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है.

बिजली खंभे के पास मिला शव

दरअसल, ग्राम तीवरागुड़ी के सरनापारा में शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के एक बिजली खंभे के पास दो बोरे पड़े हुए देखे. शुरुआत में लोगों को लगा कि बोरे में कोई सामान रखा होगा, लेकिन जब कुछ ग्रामीण नजदीक पहुंचकर देखा तो उनके होश उड़ गए. दोनों बोरों के अंदर एक व्यक्ति का शव बंधा हुआ मिला. शव मिलने की खबर गांव में तेजी से फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

सूरजपुर के गांव में बोरे में मिली लाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूर्व सरपंच ने पुलिस को दी सूचना

ग्रामीणों ने इसकी सूचना गांव के पूर्व सरपंच को दी, जिसके बाद रामानुजनगर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.

सिर पर चोट के निशान

पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच लग रही है, हालांकि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका और मजबूत हो गई है. पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी की जानकारी भी खंगाल रही है.

प्रथम दृष्टया चोट के निशान से हत्या का मामला लग रहा है लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही वजह सामने आएगी. फिलहाल मृतक की शिनाख्त की जा रही है.- योगेश कुमार देवांगन, एडिशनल एसपी, सूरजपुर

फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा.

बलौदाबाजार क्राइम: प्रेम, विवाद और फिर खौफनाक मौत, देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट
कवर्धा हत्याकांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, बंद बोरे में मिली थी लाश
सूरजपुर पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, बिना चालान काटे पैसे लेने का वीडियो वायरल, जांच के आदेश

TAGGED:

SURAJPUR POLICE
MURDER AND DUMPING
बोरे में लाश
सूरजपुर हत्या केस
BODY FOUND IN A SACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.