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करनाल के फार्म हाउस के कमरे में मिली लाश, शरीर पर चोटों के निशान, हत्या की आशंका

करनाल के फार्म हाउस के कमरे में मिली लाश ( ETV Bharat )

करनाल : हरियाणा के करनाल के घोघड़ीपुर गांव में बस स्टैंड के पास स्थित एक फार्म हाउस के कमरे में 33 से 34 वर्षीय नवीन का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. नवीन खेतीबाड़ी का काम करता था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बीती रात वह अपने दोस्तों के साथ इसी कमरे में बैठकर शराब पी रहा था. इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सुबह नवीन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, यह अब जांच का विषय है. मृतक के शरीर पर चोटों के निशान मिलने से मामले ने गंभीर रूप ले लिया है.

शरीर पर चोटें, हत्या की आशंका : मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इसके साथ ही CIA और फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की टीमों को भी जांच के लिए बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. जांच अधिकारी लक्ष्मण के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दिए हैं. हालांकि, नवीन की मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.