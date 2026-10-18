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करनाल के फार्म हाउस के कमरे में मिली लाश, शरीर पर चोटों के निशान, हत्या की आशंका

हरियाणा के करनाल के फार्म हाउस के कमरे में 34 वर्षीय नवीन का शव मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Body found in a farmhouse room in Karnal murder suspected
करनाल के फार्म हाउस के कमरे में मिली लाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 18, 2026 at 5:32 PM IST

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Updated : October 18, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
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करनाल : हरियाणा के करनाल के घोघड़ीपुर गांव में बस स्टैंड के पास स्थित एक फार्म हाउस के कमरे में 33 से 34 वर्षीय नवीन का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. नवीन खेतीबाड़ी का काम करता था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बीती रात वह अपने दोस्तों के साथ इसी कमरे में बैठकर शराब पी रहा था. इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सुबह नवीन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, यह अब जांच का विषय है. मृतक के शरीर पर चोटों के निशान मिलने से मामले ने गंभीर रूप ले लिया है.

शरीर पर चोटें, हत्या की आशंका : मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इसके साथ ही CIA और फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की टीमों को भी जांच के लिए बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. जांच अधिकारी लक्ष्मण के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दिए हैं. हालांकि, नवीन की मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

करनाल के फार्म हाउस के कमरे में मिली लाश (ETV Bharat)

रात 12 बजे तक दोस्तों के साथ थी मौजूदगी : मृतक के भाई यशवीर मान ने बताया कि फार्म हाउस के साथ ही पेठे की एक फैक्ट्री है. फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने ही सूचना दी थी कि वहां कोई अनहोनी हुई है और एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में पड़ा है. परिजन जब मौके पर पहुंचे तो नवीन मृत अवस्था में मिला. भाई के अनुसार, नवीन ने रात करीब 12 बजे तक दो-तीन दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी थी. इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, इसकी जानकारी परिवार को नहीं है. उन्होंने बताया कि नवीन की शर्ट भी फटी हुई थी और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे.

Body found in a farmhouse room in Karnal murder suspected
लोगों से बातचीत करती पुलिस (ETV Bharat)

शादीशुदा था नवीन : परिजनों के मुताबिक, नवीन की उम्र करीब 34 वर्ष थी. वह शादीशुदा था, लेकिन उसका अभी कोई बच्चा नहीं था. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है. पुलिस का कहना है कि परिवार की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नवीन की मौत किसी आपसी विवाद का नतीजा है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है. पोस्टमार्टम और FSL की रिपोर्ट के साथ-साथ घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और संबंधित लोगों से पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा.

Body found in a farmhouse room in Karnal murder suspected
मामले की जांच कर रही पुलिस (ETV Bharat)
Body found in a farmhouse room in Karnal murder suspected
मौके पर मौजूद लोग (ETV Bharat)
Body found in a farmhouse room in Karnal murder suspected
मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियां (ETV Bharat)
Last Updated : October 18, 2026 at 5:48 PM IST

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