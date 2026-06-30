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करनाल में नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम

ड्राइविंग सीट पर अचेत मिला व्यक्ति: जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे के सर्विस रोड पर खड़ी एक होंडा कार में एक व्यक्ति अचेत (बेहोश) अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोलकर चेक किया, तो ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति की मौत हो चुकी थी.

करनाल: नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर खड़ी एक होंडा कार में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान गांव बम्बा रेहड़ी (बॉम्बरहेडी) निवासी सत्यवान के रूप में हुई है.

खड़ी कार में शव मिलने की जांच करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

कार के नंबर से हुई पहचान: ​शुरुआती छानबीन में पुलिस को मृतक के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके. इसके बाद पुलिस ने कार के नंबर को ट्रेस किया. जांच में सामने आया कि यह कार ऋषिकुल स्कूल के मालिक की है और मृतक सत्यवान उनके यहां ड्राइवर के रूप में काम करता था. पहचान सुनिश्चित होने के बाद पुलिस ने तुरंत मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी.

खड़ी कार में मिला शव (ETV Bharat)

​फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, जांच जारीछ: ​घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने कार के भीतर और आसपास से साक्ष्य जुटाए हैं. ​मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी राजेंद्र ने बताया कि "हमें हाईवे पर एक कार में व्यक्ति के अचेत पड़े होने की सूचना मिली थी. मौके पर आकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी. शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है."

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजारः पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि सत्यवान की मौत किसी हादसे या बीमारी के कारण हुई है या इसके पीछे कोई साजिश है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है.