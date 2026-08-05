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यमुना में अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद नहर में मिला शव; परिजनों ने 5 पर मर्डर का केस किया

कानपुर: बिधनू थाना क्षेत्र की पुलिस की बड़ी लापरवाही ने पूरे महकमे को संकट में डाल दिया है. ओरियारा स्थित वर्कशॉप के चौकीदार की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम के ही उसका अंतिम संस्कार मूसानगर की यमुना नदी में करा दिया गया था. वहीं, दूसरी ओर 7 दिन के भीतर सचेंडी की रामगंगा नहर से बरामद लावारिस शव की शिनाख्त उसी चौकीदार मनीष पांडेय के रूप में हुई है, जिससे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

सचेंडी थाना क्षेत्र के किसान नगर स्थित रामगंगा नहर में रविवार के दिन अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ पाया गया. इसे पुलिस ने शिनाख्त न हो पाने के कारण पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया. इसके बाद सोमवार की शाम यूपी-112 पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के आधार पर जब लापता मनीष के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, तो उन्होंने शव की शारीरिक बनावट और विशिष्ट निशानों को देखकर उसे अपने भाई के रूप में पहचान की.

मूल रूप से फतेहपुर जिले के गोहरारी गांव निवासी मनीष पांडेय (45) की बहन नीलम ने बताया कि उनके भाई के पैर पर जलने का एक गहरा पुराना घाव था. चेहरे पर एक विशिष्ट मस्सा मौजूद था. इन्हीं दो पुख्ता शारीरिक निशानों के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान मनीष के रूप में की है. नीलम के अनुसार, पत्नी के देहांत के बाद मनीष पिछले चार वर्षों से बिधनू के ओरियारा में रमेश दुबे की ट्रक बॉडी मेकर दुकान पर रहकर चौकीदारी का काम संभालते थे.

मृतक की बहन ने बताया कि 21 जुलाई को उनकी अपने भाई से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी. जब कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हो सका, तो वह 1 अगस्त को सीधे भाई के कार्यस्थल पर पहुंच गईं. वहां पहुंचने पर दुकान मालिक रमेश दुबे ने परिजनों को बताया कि 26 जुलाई को ही मनीष का निधन हो गया था और पुलिस प्रशासन की जानकारी में मूसानगर में यमुना नदी के भीतर उनके शव का जलप्रवाह कर अंतिम संस्कार संपन्न करा दिया गया है.

शव मिलने की जानकारी होते ही परिजनों ने इसे स्वाभाविक मौत मानने से इंकार करते हुए पुलिस के सामने 5 लोगों के खिलाफ हत्या की नामजद शिकायत दर्ज कराई है. डीसीपी दक्षिण दीपेंद्रनाथ चौधरी के अनुसार, परिजनों ने आरोप लगाया है कि वर्कशॉप मालिक रमेश दुबे, उनके भतीजे अन्नू दुबे, कर्मचारी अनूप मिश्रा, लोडर चालक लकी मिश्रा और क्षेत्रीय निवासी बादशाह ने मिलकर मनीष की हत्या की है. वारदात को छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगाने का षड्यंत्र रचा है.