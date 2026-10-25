ETV Bharat / state

इटावा में बक्से के अंदर मिला 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव, इलाके में मचा हड़कंप

बक्से के अंदर मिला 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव ( Photo credit: ETV Bharat )

इटावा/हमीरपुर: थाना सिविल लाइन क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में एक बंद कमरे के अंदर बक्से से 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप है. शव कई दिन पुराना होने के कारण गल चुका था और कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी.

पड़ोसियों की सूचना पर एसपी सिटी बबीता सिंह, सीओ सिटी अवनीश सिंह और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा बबीता सिंह (VIDEO credit: ETV Bharat) बताया जा रहा है कि मृतक की एक छोटी बेटी पूजा है, जो कई दिनों से लापता है. बेटी के लापता होने और बंद कमरे में पिता का शव मिलने की परिस्थितियों ने मामले को और गंभीर बना दिया है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक दोनों घटनाओं के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं की है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा बबीता सिंह ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक बंद कमरे में शव के दुर्गंध आने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर देखा तो बक्से में शव पड़ा था. प्रथम दृष्टियता हत्या होने की आशंका लग रही है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चार टीमे गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.