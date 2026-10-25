इटावा में बक्से के अंदर मिला 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव, इलाके में मचा हड़कंप
हमीरपुर में सात दिन से लापता 19 वर्षीय युवक का शव रविवार को सरसेंडा से बरामद हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 9:04 PM IST
इटावा/हमीरपुर: थाना सिविल लाइन क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में एक बंद कमरे के अंदर बक्से से 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप है. शव कई दिन पुराना होने के कारण गल चुका था और कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी.
पड़ोसियों की सूचना पर एसपी सिटी बबीता सिंह, सीओ सिटी अवनीश सिंह और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है.
बताया जा रहा है कि मृतक की एक छोटी बेटी पूजा है, जो कई दिनों से लापता है. बेटी के लापता होने और बंद कमरे में पिता का शव मिलने की परिस्थितियों ने मामले को और गंभीर बना दिया है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक दोनों घटनाओं के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं की है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा बबीता सिंह ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक बंद कमरे में शव के दुर्गंध आने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर देखा तो बक्से में शव पड़ा था. प्रथम दृष्टियता हत्या होने की आशंका लग रही है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चार टीमे गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
फिलहाल इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बुजुर्ग की मौत की असली वजह क्या है? क्या शव बक्से के अंदर मिलने के पीछे कोई आपराधिक घटना है? और लापता बेटी पूजा कहां है? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेंगे.
19 वर्षीय युवक का शव बरामद:
वहीं, हमीरपुर में सात दिन से लापता 19 वर्षीय युवक का शव रविवार शाम राठ कोतवाली क्षेत्र के सरसेंडा और छिराबल गांव के बीच बरामद हुआ. मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. वहीं, भाई का आरोप है कि एक युवक उसे अपने साथ ले गया था, जिसके बाद से वह लापता हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है.
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