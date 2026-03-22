देहरादून में मिला डंपर चालक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने बताया मृतक की पहचान कर ली गई है. मृतक की पहचान महेन्द्र सिंह निवासी भूडपुर नया गांव देहरादून के रूप में हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 22, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 7:27 PM IST
देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत आज आसन नदी झूला पूल के नीचे एक व्यक्ति का शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की.
जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया. जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद मृतक ने जहरीले पदार्थ के सेवन से मृत्यु होने का संदेह व्यक्त किया गया है. पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
जानकारी के अनुसार आज नया गांव चौकी को सूचना मिली कि आसन नदी झूला पूल के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलने के बाद कोतवाली पटेल नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर आसन नदी झूला पूल के नीचे पड़े व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो व्यक्ति का नाम पता 32 वर्षीय महेन्द्र सिंह निवासी भूडपुर नया गांव देहरादून के रूप में हुई. जिसके सम्बन्ध में कोतवाली पटेल नगर में 20 मार्च को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज था.
पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित किया गया. मौके पर मोबाइल फॉरेंसिक वैन को बुलाकर घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की. साथ ही मृतक की तलाशी में उसकी जेब से एक ब्लेड तथा सल्फास की गोली मिली. मौके पर कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया. जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टरों द्वारा जहरीले पदार्थ के सेवन से मृत्यु होने का संदेह जताया. मृतक की मृत्यु करीब 72 घंटे पहले हो चुकी थी.
कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया परिजनों से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मृतक डंपर चालक का काम करता था. पिछले कुछ दिनों से उसके पास कोई काम नहीं था. वह ज़्यादा शराब पीने लगा था.
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