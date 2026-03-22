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देहरादून में मिला डंपर चालक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत आज आसन नदी झूला पूल के नीचे एक व्यक्ति का शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की.

जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया. जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद मृतक ने जहरीले पदार्थ के सेवन से मृत्यु होने का संदेह व्यक्त किया गया है. पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

जानकारी के अनुसार आज नया गांव चौकी को सूचना मिली कि आसन नदी झूला पूल के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलने के बाद कोतवाली पटेल नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर आसन नदी झूला पूल के नीचे पड़े व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो व्यक्ति का नाम पता 32 वर्षीय महेन्द्र सिंह निवासी भूडपुर नया गांव देहरादून के रूप में हुई. जिसके सम्बन्ध में कोतवाली पटेल नगर में 20 मार्च को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज था.