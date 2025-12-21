चूरू में नेशनल हाइवे से 100 मीटर दूर मिला शव, तौलिए से बंधा था चेहरा और गले पर रस्सी
नेशनल हाइवे के पास शव की सूचना एक होटल कर्मचारी ने पुलिस को दी थी.
Published : December 21, 2025 at 3:15 PM IST
चूरू: नेशनल हाइवे से 100 मीटर दूर युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना पर रतननगर थाना पुलिस और एफएसल टीम मौके पर पहुंची. शव हाईवे से 100 मीटर दूर खेतों की ओर जा रहे कच्चे रास्ते के पास पड़ा मिला. जिसके ऊपर मिट्टी डाली हुई थी. जब एफएसल टीम और पुलिस ने शव से मिट्टी को हटाया, तो मृत युवक की आंखें और मुंह तौलिए से बंधे हुए मिले. गले पर रस्सी भी मिली.
रतननगर थाना अधिकारी रामनिवास ने बताया कि हाईवे के पास में स्थित एक होटल के किसी लड़के ने बदबू आने पर पास जाकर देखा, तो मिट्टी में गाड़ा हुआ शव पड़ा था. इस पर पुलिस को सूचना दी गई. रतननगर थाना पुलिस प्रारंभिक पड़ताल में इसे ब्लाइंड मर्डर मान रही है. शव दो से तीन दिन पुराना लग रहा है. बॉडी के पास से पुलिस को अभी तक कोई दस्तावेज नहीं मिला. सिर्फ चेहरा तौलिए से बंधा हुआ और गले में रस्सी डाली हुई मिली है.
मृतक युवक की उम्र 35 साल के करीब मानी जा रही है. सूचना पर डीएसपी सुनील झाझड़िया भी मौके पर पहुंचे और वारदात स्थल का जायजा लिया. बहरहाल पुलिस शव को रतननगर थाना की मोर्चरी में रखवाकर शव की शिनाख्त के प्रयास करेगी और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेगी. पुलिस वारदात स्थल से हर एक साक्ष्य जुटाकर इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है.