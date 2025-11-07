ETV Bharat / state

बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी, इंडोनेशिया में 11 नवंबर से आयोजन

इंडोनेशिया बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़: बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल टीम के रूप में 3 लोगों का चयन हुआ है. जिसमें रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी सपोर्टर के रूप में रहेंगे. वहीं रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत बॉडीबिल्डर और कोच बी राजशेखर राव और बेमेतरा के महेंद्र टेकाम निर्णायक के रूप में भूमिका अदा करेंगे.

रायपुर: इंडोनेशिया में 16वीं बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशीप का 7 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है. यह आयोजन इंडोनेशिया में 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा. ऑफिशियल टीम में 12 लोगों की टीम है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के 46 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें महिला खिलाड़ियों की संख्या 5 है और पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 41 है.

5 महिला खिलाड़ी भी दिखाएंगी दम: बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ी और कोच बी राजशेखर राव ने बताया "इंडियन टीम 11 से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया में आयोजित 16वीं बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रही है. इंडियन टीम के एथलीट और ऑफिशियल मिलाकर 58 लोग शामिल हैं. जिसमें 46 बॉडी बिल्डिंग के प्रतिभागी हैं. इन प्रतिभागियों में 41 पुरुष खिलाड़ी और 5 महिला खिलाड़ी अलग-अलग राज्यों से जा रहे हैं. ऑफिशियल टीम के 12 लोगों में 4 जज 2 कोच 2 मैनेजर और 4 सपोर्टर हैं. सभी खिलाड़ी अलग-अलग राज्यों के रेलवे, पुलिस, आर्मी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं. भारत में तीन पार्ट्स से खिलाड़ी और ऑफिशियल टीम निकलेगी."

इंडोनेशिया में 16वीं बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूरे विश्व में इंडिया के एथलीट ह्यूज बॉडी बिल्डर है, जो शानदार प्रदर्शन करते हैं. उम्मीद है चैंपियनशिप का खिताब इंडियन टीम ही लाएगी-बी राजशेखर राव, कोच और बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ी

कौन ही कोच और खिलाड़ी बी राजशेखर राव: बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ी और कोच ने ETV भारत से बात की. उन्होंने बताया कि वे साल 1997 से बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. उनके गुरु महेंद्र टेकाम और नशकर टंडन हैं. गुरुओं को अखाड़े में अभ्यास करते हुए देखने के बाद इनके मन में विचार आया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर बॉडी बिल्डिंग खेल की शुरुआत की.

11 नवंबर से 17 नवंबर तक बॉडीबिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप (ETV Bharat Chhattisgarh)

बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात: राजशेखर राव कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा जरूरी डाइट होती है. इसके साथ ही प्रॉपर एक्सरसाइज करना होता है. जिसे अपने रूटीन में फॉलो करना बहुत जरूरी है.