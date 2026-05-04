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गहरी खाई में मिला पुलिसकर्मी का शव, कार भी मिली चकनाचूर

खाई में मिला पुलिसकर्मी का शव ( फोटो सोर्स- SDRF )

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां बीते तीन दिनों से लापता चल रहे एक पुलिसकर्मी की गाड़ी और उनका शव गहरी खाई से बरामद किया गया है. शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है. माना जा रहा है कि यह हादसा ही है, लेकिन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि असली वजह क्या थी? जानकारी के मुताबिक, बीती 24 अप्रैल को भतरौजखान थाने से रवाना हुए कांस्टेबल संजीव कुमार का लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था. उनका मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा था, जिससे परिजनों और पुलिस विभाग की चिंता बढ़ गई थी. बताया जा रहा है कि संजीव कुमार रामनगर से अल्मोड़ा की ओर आ रहे थे. इसी दौरान मछोड़ के पास पाटीगैर क्षेत्र में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. चकनाचूर हालत में कार (फोटो सोर्स- SDRF)