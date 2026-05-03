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1450 लोगों को मिली रोशनी: बिहार में आंदोलन बना देहदान, लोग मरकर भी हो रहे अमर

देहदान और अंगदान बिहार में एक आंदोलन बन गया है. हजारों लोग कई जरूरतमंदों की जिंदगी में रोशनी ला रहे हैं. देखें रिपोर्ट

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बिहार में देहदान और अंगदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 3, 2026 at 6:28 PM IST

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पटना: बिहार में देहदान अभियान आंदोलन का रूप लेता जा रहा है. हजारों की संख्या में लोगों ने बिहार में देहदान किया है. अभियान से सैकड़ों की संख्या में लोगों को ज्योति मिल रही है. खास बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अभियान से जुड़ रहे हैं. राज्य में अब तक 1450 लोगों को आंखों की रोशनी मिल चुकी है.

गुरु रहमान ने पेश की मिसाल: गुरु रहमान बिहार के शिक्षा जगत के जाने-माने नाम हैं. गुरु रहमान ने जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर लोक कल्याण के लिए बड़ा फैसला लिया है. गुरु रहमान ने 13 साल पहले अपना देहदान किया है और उन्होंने शरीर के सभी अंगों को दान करने का निर्णय लिया हुआ है. उनकी सोच है कि अगर उनकी आंखों से कोई दुनिया देख सके, तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात कुछ नहीं होगी.

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गुरु रहमान (ETV Bharat)

"हमने एक दशक पहले ही देहदान का फैसला कर लिया था और मुझे यह सच्ची देश की सेवा लगती है. वेद में भी देहदान का जिक्र है. मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा कि हमारी आंख, हृदय, लीवर या फिर हड्डी से किसी को जिंदगी मिल सकेगी. देहदान ही ऐसा अभियान है, जिसमें आदमी मरकर भी जीवित रह सकता है. हालांकि इस अभियान से जुड़ने के चलते हमें काफी सामाजिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी." -गुरु रहमान, शिक्षक.

परिवार के हर सदस्य ने किया अंगदान: देश के चर्चित अधिवक्ता एसडी संजय जैसी शख्सियत ने भी देहदान अभियान को ताकत देने का काम किया है. हाल ही में एसडी संजय ने मरणोपरांत अपनी माताजी का देहदान किया था. खास बात यह है कि पूरा परिवार इस अभियान से जुड़ा है और परिवार के हर सदस्य ने अंगदान किया हुआ है. एसडी संजय लोगों को प्रेरित करने का काम भी कर रहे हैं.

सुशील से मिली प्रेरणा: पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने मिसाल पेश की है. संजय की पत्नी और सभी सदस्यों के साथ-साथ पिता ने भी देहदान किया है. वह कहते हैं कि मैं दधीचि देहदान समिति से स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी की प्रेरणा से जुड़ा था. उसके उपरांत हम लोग समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को प्रेरित करते थे और उन तक अपनी बात पहुंचाते थे कि नेत्रदान और शरीर दान बहुत ही अच्छा काम है. मैं, मेरी पत्नी, मेरी मां और पिता ने संकल्प लिया कि हम लोग मरणोपरांत नेत्रदान और देहदान करेंगे.

चर्चित अधिवक्ता एसडी संजय (ETV Bharat)

निधन के बाद मां का शरीर दान: 9 जनवरी 2026 को मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा कि इनका नेत्रदान करना है. तुरंत मैंने आईजीआईएमएस (IGIMS) की टीम से संपर्क किया और वे आकर मेरी माताजी का कॉर्निया ले गए. इस तरह से उनका नेत्रदान संपन्न हुआ. चूंकि माताजी का संकल्प देहदान था, इसलिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की और उनके शरीर को आईजीआईएमएस पटना में दान किया गया, ताकि मेरी माताजी के शरीर से मेडिकल के छात्र पढ़ाई कर सकें.

"मेरी माताजी के शरीर का दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके पुतले का दाह संस्कार किया गया. मेरी मां का शरीर मरणोपरांत भी समाज के लिए काम आया. इसलिए लोगों से अपील है कि नेत्रदान और देहदान परोपकारी काम है." - एसडी संजय, चर्चित अधिवक्ता.

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मां का देहदान करते एसडी संजय (File Photo)

1600 से अधिक लोगों ने किया नेत्रदान: बिहार जैसे राज्य में देहदान अब धीरे-धीरे एक सामाजिक अभियान का रूप लेता जा रहा है. पहले जहां लोग इस विषय पर खुलकर बात करने से भी संकोच करते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में लोग देहदान के लिए आगे आ रहे हैं. जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर शिक्षित वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं में इसको लेकर सकारात्मक सोच विकसित हुई है. राज्य में अब तक 1600 से अधिक लोगों ने अंगदान किया है.

सुशील मोदी ने रखी थी नींव: आपको बता दें कि आधुनिक दौर में सबसे पहले देहदान पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता नानाजी देशमुख ने किया था. पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत सुशील मोदी, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया और पद्मश्री विमल जैन के प्रयासों से बिहार में साल 2013 में देहदान अभियान की शुरुआत हुई थी. सुशील मोदी ने अभियान को गति दी थी और खुद भी देहदान किया था, लेकिन कैंसर पीड़ित होने के चलते उनके अंग किसी को नहीं दिए जा सके.

नौ मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था: बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों में कॉर्निया (आंखों का लेंस) दान की व्यवस्था है. इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पीएमसीएच (PMCH), एनएमसीएच (NMCH), भागलपुर, दरभंगा, कटिहार मेडिकल कॉलेज और एम्स (AIIMS) में वर्तमान में कॉर्निया प्रत्यारोपण की व्यवस्था है. गया और मुजफ्फरपुर में भी व्यवस्था है, लेकिन अस्पताल प्रशासन मुहिम को लेकर संजीदा नहीं है.

1450 लोगों का कॉर्निया प्रत्यारोपण: देश में पांच लाख लोगों की मौत एक्सीडेंट में होती है. देश में 10 लाख पर 0.16% अंगों का ही डोनेशन हो पाता है. देहदान अभियान समिति के अध्यक्ष और पद्मश्री विमल जैन ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि अभियान की शुरुआत हम लोगों ने 2013 में की थी. अब तक राज्य में 1600 लोगों ने कॉर्निया दान किया है और 1450 लोगों में प्रत्यारोपित किया जा चुका है. राज्य के अंदर 27 शरीर दान किए गए हैं, जिनमें तीन दरभंगा और 24 आईजीआईएमएस में किए गए हैं.

"जिन लोगों को अंग प्रत्यारोपित किया जाता है, उनकी पहचान उजागर नहीं की जाती है. कानूनी वजह से ऐसा करना हम लोग उचित मानते हैं. अब तक राज्य में 1600 लोगों ने कॉर्निया दान किया है और 1450 लोगों में प्रत्यारोपित किया गया है." -पद्मश्री विमल जैन, अध्यक्ष, देहदान अभियान समिति.

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पद्मश्री विमल जैन (ETV Bharat)

बिहार में सिर्फ कॉर्निया प्रत्यारोपण की व्यवस्था: विमल जैन कहते हैं कि नॉर्मल डेथ में सिर्फ कॉर्निया उपयोग होता है, लेकिन अगर डेथ एक्सीडेंटल हो या फिर पेशेंट वेंटिलेटर पर हो, तो वह कोई भी अंग दान कर सकता है. राज्य में ब्रेन डेड कमेटी काम करती है और कमेटी की सिफारिश पर अंगदान को अंतिम रूप दिया जा सकता है. 6 से 10 घंटे के भीतर अंग निकालना होता है. बिहार में कॉर्निया के अलावा दूसरे अंगों के दान और प्रत्यारोपण की तकनीक अब तक विकसित नहीं हुई है, जिसके चलते हजारों लोग इससे वंचित हैं.

कैसे मिलती है सुविधा: यह जानना भी जरूरी है कि देहदान अभियान से लोगों को कैसे लाभ मिल सकता है. जिस किसी को अभियान से जुड़ना है, वह अभियान से तो जुड़ जाते हैं. लेकिन, अगर किसी को अंग चाहिए तो उसके लिए उन्हें नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) या फिर राज्य में सोटो (SOTO) में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. नंबर आने पर सूचित किया जाता है, फिर अंग प्रत्यारोपित किया जाता है.

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