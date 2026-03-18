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नक्सली बोधराम धुर्वे के मुख्यधारा में लौटने की कहानी, 19 साल बाद हथियार छोड़कर जंगल से आए बाहर, करीब से देखी विधानसभा की कार्यवाही

छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्य धारा में लौटे पुनर्वासित नक्सली बोधराम धुर्वे पहुंचे.इस दौरान धुर्वे ने विधानसभा की कार्यवाही को करीब से देखा.

Bodram Dhurve journey from Naxal
बोधराम धुर्वे के मुख्यधारा में लौटने तक का सफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
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प्रवीण सिंह,संवाददाता


रायपुर : रायपुर में उस वक्त एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जब बस्तर से आत्मसमर्पित नक्सली बोधराम धुर्वे विधानसभा पहुंचे और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को करीब से देखा. 19 साल तक जंगलों में नक्सली जीवन बिताने वाले बोधरामा धुर्वे ने हिंसा का रास्ता छोड़ अब समाज की मुख्यधारा को अपनाया है.ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने अपने अतीत, संघर्ष और बदलाव की पूरी कहानी साझा की.

क्यों चुनी नक्सल की राह


बोधराम धुर्वे ने बताया कि बचपन में जब नक्सली गांवों में आते थे और नाच-गाना करते थे, तो वह उन्हें बेहद आकर्षित करता था.यही आकर्षण धीरे-धीरे उन्हें नक्सल संगठन की ओर खींच ले गया. साल 2007 से उन्होंने नक्सलियों के साथ जुड़कर जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू किया.

पूर्व नक्सली ने देखी विधानसभा की कार्यवाही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
19 साल जंगल में संघर्ष भरा जीवनधुर्वे करीब 19 वर्षों तक नक्सलियों के साथ रहे.इस दौरान उन्होंने जंगलों में कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया. लगातार संघर्ष, जोखिम और अनिश्चितता उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी. उन्होंने बताया कि यह जीवन बाहर से जितना आकर्षक दिखता है, अंदर से उतना ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है.आत्मसमर्पण के बाद बदली जिंदगीहिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने के बाद धुर्वे के जीवन में बड़ा बदलाव आया है.अब वे खुद को ज्यादा सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यधारा में लौटने के बाद उन्हें एक नई पहचान और सम्मान मिला है, जो पहले कभी नहीं मिला.विधानसभा पहुंचकर देखा लोकतंत्र का चेहराराजधानी रायपुर पहुंचकर बोधराम धुर्वे ने विधानसभा की कार्यवाही को करीब से देखा. यह उनके लिए एक नया अनुभव था, जहां उन्होंने समझा कि सरकार कैसे काम करती है और जनता के मुद्दों पर किस तरह चर्चा होती है.नक्सलियों से अपील—समर्पण ही रास्ताधुर्वे ने जंगलों में सक्रिय नक्सलियों से अपील की कि वे भी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटें. उनका कहना है कि “जो आत्मसमर्पण करेगा, वही बचेगा।” उन्होंने बताया कि अब लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और बाहर आ रहे हैं.नक्सल समस्या खत्म करना अभी भी चुनौतीबोधराम धुर्वे ने यह भी माना कि 31 मार्च तक नक्सल समस्या पूरी तरह खत्म करने का दावा आसान नहीं है.उनके मुताबिक, नक्सली विचारधारा को खत्म करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें समय और निरंतर प्रयास की जरूरत होगी.

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