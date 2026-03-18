नक्सली बोधराम धुर्वे के मुख्यधारा में लौटने की कहानी, 19 साल बाद हथियार छोड़कर जंगल से आए बाहर, करीब से देखी विधानसभा की कार्यवाही
छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्य धारा में लौटे पुनर्वासित नक्सली बोधराम धुर्वे पहुंचे.इस दौरान धुर्वे ने विधानसभा की कार्यवाही को करीब से देखा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 18, 2026 at 3:12 PM IST
प्रवीण सिंह,संवाददाता
रायपुर : रायपुर में उस वक्त एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जब बस्तर से आत्मसमर्पित नक्सली बोधराम धुर्वे विधानसभा पहुंचे और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को करीब से देखा. 19 साल तक जंगलों में नक्सली जीवन बिताने वाले बोधरामा धुर्वे ने हिंसा का रास्ता छोड़ अब समाज की मुख्यधारा को अपनाया है.ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने अपने अतीत, संघर्ष और बदलाव की पूरी कहानी साझा की.
क्यों चुनी नक्सल की राह
बोधराम धुर्वे ने बताया कि बचपन में जब नक्सली गांवों में आते थे और नाच-गाना करते थे, तो वह उन्हें बेहद आकर्षित करता था.यही आकर्षण धीरे-धीरे उन्हें नक्सल संगठन की ओर खींच ले गया. साल 2007 से उन्होंने नक्सलियों के साथ जुड़कर जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू किया.
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