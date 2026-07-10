ETV Bharat / state

कानपुर रेलवे ट्रैक पर मिला प्रेमी जोड़े का शव; परिजनों ने जताया हत्या का शक

कानपुर: घाटमपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार रात करीब 9 बजे ट्रेन के आगे कूदकर एक प्रेमी जोड़े ने जान दे दी. चित्रकूट एक्सप्रेस गुजरने के बाद दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर बरामद हुए. चश्मदीदों के अनुसार, मरने के बाद भी दोनों के शव इस कदर आपस में लिपटे हुए थे जैसे मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर पाई. जहां एक तरफ इस घटना को सुसाइड माना जा रहा है. वहीं मृतक युवक के परिजनों ने युवती के रिश्तेदारों पर हत्या कर शव को ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है.



स्टेशन मास्टर ने दी घटना की जानकारी: हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान रेऊना थानाक्षेत्र के गौरा गांव निवासी सुमित उर्फ उदय प्रकाश (26) और ज्योति के रूप में हुई है. घाटमपुर के स्टेशन मास्टर सुधीर सक्सेना ने बताया कि मंगलवार रात 8 बजे चित्रकूट एक्सप्रेस निकलने के बाद उन्हें ट्रैक पर दो शव पड़े होने की जानकारी मिली थी, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत जीआरपी को दी. जीआरपी ने शवों को बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था, लेकिन परिजनों के न पहुंचने के कारण बुधवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सका.



परिजनों के आरोप और धमकी: गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे सुमित के भाई ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची-समझी हत्या है. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्योति के बहनोई और गांव के एक युवक ने मोहर्रम के दिन उनके परिवार को धमकाया था. इसके बाद घटना वाले दिन यानी मंगलवार की दोपहर को भी इन्हीं लोगों ने बाजार में सुमित को अंजाम भुगतने की खुली धमकी दी थी.

पिता रोहित कुमार के मुताबिक, इससे पहले जब सुमित और ज्योति ससुराल गए थे, तब भी ज्योति के बहनोई ने सुमित के साथ विवाद कर उसे भुगत लेने की धमकी दी थी.





प्रेम कहानी और पारिवारिक विवाद की शुरुआत: परिजनों के अनुसार, सुमित की मुलाकात करीब एक साल पहले पानीपत में काम करने के दौरान ज्योति के पति छोटे से हुई थी. इसी दौरान सुमित और ज्योति के बीच प्रेम संबंध हो गए. प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि ज्योति अपनी दो बेटियों को ससुराल में छोड़कर सुमित के साथ गांव आ गई और दोनों एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे.

अगस्त महीने में जब पति छोटे ने ज्योति को साथ ले जाने की कोशिश की, तो हंगामा हुआ. मामला रेऊना थाने भी पहुंचा, लेकिन ज्योति ने पति के साथ जाने से साफ इंकार कर दिया. इसके बाद से दोनों बारा दौलतपुर में किराए का कमरा लेकर साथ रह रहे थे.



मां से लूटपाट का आरोप: सुमित की मां राजलक्ष्मी ने ज्योति पर आरोप लगाते हुए बताया कि मोहर्रम के दिन ज्योति उनके घर आई थी. उस समय वह घर पर अकेली थी. ज्योति ने जबरन बक्से का ताला तोड़कर चांदी की तोड़ियां, 8 हजार रुपये और घर में रखा अनाज लूट लिया. विरोध करने पर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया. हालांकि, पिता रोहित कुमार का कहना है कि उन्होंने ज्योति को बहू मान लिया था, लेकिन वह मांगकर ले जाती तो वे खुशी-खुशी दे देते.



हादसे के बाद जहां सुमित का परिवार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा. वहीं ज्योति के मायके या ससुराल से कोई भी शव लेने नहीं आया. भाई ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि फोन करने पर ज्योति के परिजनों ने उसकी शक्ल देखने तक से इनकार कर दिया. शव गांव लाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी.