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5 दिन से लापता एक युवक और दो युवतियों का बरामद, मामला संदिग्ध

हजारीबागः जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बीते 5 दिन से लापता एक युवक और दो युवतियों के शव सोमवार को पोता जंगल स्थित नदी से बरामद किया गया.

जंगल से शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई. मृतकों की पहचान पुलिस के द्वारा कर ली गयी है. तीनों पिछले कई दिनों से लापता थे, जिनकी तलाश परिजन लगातार कर रहे थे.

परिजनों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मुफस्सिल थाना पुलिस ने शुरुआत में आश्वासन दिया था कि सभी लापता युवक-युवतियां सुरक्षित हैं और जल्द ही उन्हें वापस लाया जाएगा. परिजनों का यह भी आरोप है कि एक व्यक्ति ने उनसे 50 हजार रुपये की मांग की थी और दावा किया था कि वह तीनों को सकुशल वापस ला देगा.

परिजनों के अनुसार, समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आज यह दुखद घटना सामने आई. शव मिलने के बाद परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उनका आरोप है कि तीनों के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है.

घटना से नाराज परिजन और स्थानीय ग्रामीण शव को लेकर झंडा चौक पर जाम कर दिया. जिससे यातायात भी कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ. ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते अगर प्रशासन कदम उठाती तो यह घटना नहीं होती. 5 दिन पहले गुमशुदगी का आवेदन दिया गया था लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर सचेत नहीं हुई. उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि उचित मुआवजा दिया जाए और जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो.