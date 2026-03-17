हत्या या आत्महत्या? मंदिर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवक-युवती की लाश, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस
सोलन जिले के कसौली में युवक और युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 5:42 PM IST
कसौली: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली में युवक-युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है. विधानसभा क्षेत्र कसौली के करालघाट में मंदिर के पास रहमयी परिस्थितियों में युवक-युवती का शव पड़ा मिला. युवक के शव से कुछ दूरी पर युवती का शव बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
कसौली में युवक-युवती की लाश मिलने से सनसनी
पुलिस थाना परवाणू के अनुसार, फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने मौके से साक्ष्य जुटा कर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं. अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. एफएसएल टीम की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि युवक और युवती वे एक दूसरे को जानते थे.
पुलिस के अनुसार, पुलिस थाना परवाणू की चेक पोस्ट भोजनगर में सूचना प्राप्त हुई कि करालघाट में सूर देवता मंदिर के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है. वहीं, कुछ दूरी पर एक युवती हेलमेट पहने अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, जो प्रथम दृष्टया मृत प्रतीत हो रही है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस थाना परवाणू के प्रभारी और एसडीपीओ परवाणू भी मौके पर पहुंच घटनास्थल का निरीक्षण किया. शव की पहचान करण (उम्र- 21 वर्ष) निवासी गांव पदग्यानी, कुमारहट्टी, तहसील जिला सोलन और याशिका लामा (उम्र- 20 वर्ष) निवासी नेपाल, वर्तमान पता देऊंघाट सोलन के रूप में हुई है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधीक्षक सोलन साई दत्तात्रेय वर्मा ने मामला की पुष्टि करते हुए बताया कि, "प्रारंभिक जांच के दौरान दोनों मृतकों के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामले के हर पहलू को ध्यान में रखकर गहनता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."
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