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हत्या या आत्महत्या? पेड़ पर लटके मिले युवक-युवती के शव; इलाके में हड़कंप, मौके पर मिला ये सामान

एक ही साड़ी के दोनों छोरों पर अलग-अलग फंदे से लटक रहे थे शव, जांच में जुटी पुलिस

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 5:39 PM IST

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कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पेड़ पर युवक और युवती के शव लटकते हुए मिले. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. जांच के दौरान वहां से 2500 रुपए भी बरामद हुए हैं. फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पेड़ पर लटके मिले युवक-युवती के शव (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र के सुभौली गांव के पास रेलवे लाइन किनारे की है, जहां शनिवार की सुबह बबूल के पेड़ पर एक ही साड़ी के दोनों छोरों पर अलग-अलग फंदे से दोनों के शव लटकते मिले हैं. पुलिस को मौके से एक पॉलिथीन भी मिली है, जिसमें एक फोन, आई कार्ड और कुछ पैसे थे.

आईकार्ड के जरिए महिला की पहचान मालती के रूप में हुई है, जो उन्नाव जिले की रहने वाली है. पुलिस अब युवक की पहचान करने के साथ दोनों की मौत की वजह पता करने में जुट गई है. ग्रामीणों ने दोनों की हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई है.

एडीसीपी ईस्ट शिवा सिंह ने बताया कि महिला की बहन से पता चला है कि मृतका की उम्र 27 वर्ष है, उसकी 8 साल पहले शादी हुई थी. दो बच्चे भी हैं. वहीं, मृतक युवक का नाम ओम है. परिजनों से पता चला कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है. पुलिस इस पूरे प्रकरण की हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है.

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