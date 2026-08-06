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फतेहाबाद में घर के वॉटर टैंक से मां और दो बच्चों की मिली लाश, पति पर प्रताड़ना का केस दर्ज

फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद के भट्टू क्षेत्र के गांव मेहूवाला में गुरुवार शाम एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां घर में बने वॉटर टैंक से एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों के शव बरामद हुए. प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू कलह और पारिवारिक प्रताड़ना से जुड़ा माना जा रहा है. पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मां और दो बच्चों की डेड बॉडी बरामद : मृतकों की पहचान 31 वर्षीय सुदेश, उसकी 9 वर्षीय बेटी ज्योति और 7 वर्षीय बेटे वनित के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने वॉटर टैंक से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टूकलां पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी. घटना की सूचना मिलते ही भट्टूकलां थाना पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई.

सुदेश के साथ करता था मारपीट : मृतका के भाई प्रवीन कुमार ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि सुदेश ने वर्ष 2014 में संदीप कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था. आरोप है कि शादी के बाद से ही संदीप नशे का आदी हो गया और अक्सर सुदेश के साथ मारपीट किया करता था और उसे प्रताड़ना दिया करता था. गुरुवार दोपहर को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था. अब तीनों की घर के वॉटर टैंक से लाश मिली है. पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि फिलहाल पत्नी पर बच्चों की हत्या का और पति पर प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच जारी है.