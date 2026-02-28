ETV Bharat / state

केशवरायपाटन की नहर में दिखा शव, पुलिस निकाल रही थी कि दूसरी बॉडी आई नजर...फैली सनसनी

केशवरायपाटन पुलिस थाना, बूंदी ( ETV Bharat Bundi )

‎बूंदी: केशवरायपाटन की बालिता नहर में शुक्रवार देर शाम दो युवकों के शव तैरते दिखने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. नहर किनारे भीड़ हो गई. केशवरायपाटन पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच ग्रामीणों की मदद से दोनों शव नहर से निकलवाए. शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाए. थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि रात होने के कारण दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपेंगे. जांच में पाया कि एक शव कोटा निवासी गौतम पंवार पुत्र रामावतार पंवार और दूसरा भवानीपुरा निवासी मुकेश लश्करी का है. थाना प्रभारी ने बताया कि गौतम की गुमशुदगी पहले ही कुन्हाड़ी थाना, कोटा में दर्ज कराई गई थी. गौतम की स्कूटी कोटा शहर के नांता नहर क्षेत्र में लावारिस मिली, जबकि शव कई किमी दूर केशवरायपाटन क्षेत्र की नहर में मिला. इस पहलु ने पुलिस जांच को पेचीदा बना दिया. पुलिस आत्महत्या समेत अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते जांच कर रही है. पढ़ें:गुमशुदा बालक की नहर में मिली थी बॉडी, अब साइबर ठग 'किडनैप' की बात कह परिजनों को कर रहे फोन