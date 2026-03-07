ETV Bharat / state

15 साल का लड़का..14 साल की लड़की.. रात को खाना खाकर सोए.. सुबह बगीचे में मिली लाश

बेतिया: बिहार के बेतिया के सिकटा में एक बेहद मार्मिक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सिकटा थाना क्षेत्र में एक बगीचे में पेड़ से 15 साल के लड़के और 14 साल की लड़की का शव लटकता मिला. शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पूरे गांव में शोक का माहौल है.

किशोर और किशोरी का शव बरामद: घटना की सूचना मिलते ही सिकटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों के अनुसार देर रात्रि दोनों अपने-अपने घरों में खाना खाकर सो गए थे, लेकिन शनिवार सुबह जब परिवार के लोग सेहरी के लिए जागे तो दोनों अपने घरों में नहीं थे.

"पहले तो हमलोगों ने सोचा कि शायद कहीं आसपास गए होंगे, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला. इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने बगीचे में एक पेड़ से दोनों के शव लटकता देखा, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और हमें इसकी सूचना दी गई."- मृतक के परिजन

प्रेम प्रसंग का मामला!: इस हृदयविदारक घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है. गांव के लोग भी स्तब्ध हैं और तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कुछ ग्रामीण इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस का बयान: नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बगीचे से एक किशोर और एक किशोरी का शव बरामद किया गया है और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की पुलिस जांच कर रही है.