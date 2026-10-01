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देहरादून में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में मिले दो इंजीनियरों के शव, पुलिस ने जताई ये आशंका

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एक कंपनी के जेनरेटर रूम में दो इंजीनियर अचेत अवस्था में मिले. बुधवार सुबह गार्ड ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अनुसार प्रथम दृष्टया जेनरेटर से निकली गैस के कारण दम घुटने की आशंका जताई जा रही है. साथ ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी.

इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के जेनरेटर रूम में मिले दो इंजीनियरों के शव: जानकारी के अनुसार कोतवाली पटेल नगर पुलिस को बुधवार, 30 सितंबर को सूचना मिली थी कि सिंधु सेंटर स्थित ईशान नेट सोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जेनरेटर रूम में दो लोग अचेत पड़े हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस के अनुसार, दोनों लोग कंपनी में इंजीनियर थे और इंटरनेट मेंटेनेंस का काम करते थे. 29 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे तकनीकी समस्या आने के बाद दोनों उसका निरीक्षण करने जेनरेटर रूम में गए थे. बताया गया कि बिजली नहीं होने के कारण दोनों ने जेनरेटर चलाया और उसी कमरे में सो गए.

कोतवाली प्रभारी ने ये बताया: सुबह गार्ड के पहुंचने पर दोनों अचेत अवस्था में मिले. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. कोतवाली पटेल नगर प्रभारी नरेश राठौर ने बताया है कि-