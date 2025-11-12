ETV Bharat / state

महोबा में घर के बाहर खेलते-खेलते लापता हो गईं तीन बहनें, देर रात कुएं में मिले सभी के शव

महोबा: यूपी के महोबा थाना अजनर क्षेत्र के आरी गांव में सोमवार शाम एक दुखद घटना हो गई. घर के बाहर खेल रहीं तीन सगी बहनें अचानक लापता हो गईं. देर रात तीनों के शव गांव के बाहर एक कुएं में उतराते मिले. सभी की उम्र तीन से 7 साल है. घटना के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है. तीन बहनों की मौत की खबर सुनकर परिजन बेसुध हो गए. इधर, इस घटना को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं.

ग्रामीणों के मुताबिक, आरी गांव के रहने वाले रम्मू अहिरवार की बेटियां रूचि (7), पुष्पा (5) और दीक्षा (3) सोमवार शाम घर के बाहर खेल रही थीं. कुछ देर बाद तीनों नजर नहीं आईं. परिजनों ने आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. गांववालों ने भी बच्चियों को खोजने का काफी प्रयास किया. जब कोई पता नहीं चला तो देर रात ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच छानबीन की. बच्चियों की तलाश शुरू की गई.

खोजबीन के दौरान ललौनी रोड पर खेत के कुएं में तीनों बहनों के शव उतराते मिले. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी प्रबल प्रताप सिंह, अपर एसपी वंदना सिंह, सीओ कुलपहाड़ रविकांत और थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह मौके पर पहुंचे. साथ ही ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला. फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल को सुरक्षित कर फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया है. ग्रामीणों का कहना है कि घटना संदिग्ध लग रही है. परिजन भी किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं. एसपी ने प्रबल प्रताप सिंह बताया कि तीनों बच्चियों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे दिए गए हैं. घटना की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है. इधर, एक साथ तीन बच्चियों की मौत की खबर से हर कोई हैरान है.